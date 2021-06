Fundusz Odbudowy. Komisja Europejska pozyskała 15 mld euro

Jak czytamy w komunikacie KE, wyemitowano obligacje 5-letnie o wartości 9 mld euro z terminem zapadalności 6 lipca 2026 r. oraz papiery 30-letnie o wartości 6 mld euro z terminem zapadalności 6 lipca 2051 r.

"Emisje obydwu rodzajów obligacji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów w Europie i na świecie. Transakcja miała ponad 11-krotną nadsubskrypcję, a oferty przekroczyły 170 mld euro. W rezultacie Komisja uzyskała bardzo korzystne warunki cenowe, opierając się na udanej pierwszej emisji NextGenerationEU na początku tego miesiąca oraz wynikach emisji obligacji w ramach programu SURE" – napisano w komunikacie.

KE zebrała 35 mld euro

To druga transakcja w ramach programu NextGenerationEU (Fundusz Odbudowy – red.), po emisji 10-letnich obligacji o wartości 20 mld euro z 15 czerwca 2021 r. Komisja zebrała dotychczas 35 mld euro na NextGenerationEU.

Fundusze zostaną teraz wykorzystane na pierwsze płatności w ramach tego programu, w tym w ramach Instrumentu Naprawy i Odporności oraz różnych programów budżetowych UE finansowanych przez NextGenerationEU – podano.

Środki są już wypłacane

Przed dwoma dniami Komisja wypłaciła państwom unijnym pierwsze środki – 800 mln euro w ramach program REACT-EU (który obejmuje m.in. działania na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej).

NextGenerationEU to tymczasowy instrument naprawczy o wartości około 800 mld euro w cenach bieżących, mający wesprzeć odbudowę Europy po pandemii koronawirusa.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska – w imieniu UE – pozyska z rynków kapitałowych do około 800 mld euro do końca 2026 roku. 407,5 mld euro dostępnych na dotacje (w ramach RRF i innych programów budżetowych UE); 386 mld euro na pożyczki. Przełoży się to na pożyczki na poziomie średnio ok. 150 mld euro rocznie.

