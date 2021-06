Restauracja działała w lockdownie. Sąd: Obostrzenia niezgodne z konstytucją

Katowicki sąd umorzył postępowanie karne wobec restauratorów z lokalu "Bułkęs", którzy prowadzili swój biznes mimo pandemicznych obostrzeń. Sprawa dotyczyła 23 zarzutów – informuje Onet. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód stwierdził, że rozporządzenia covidowe, zakazujące przyjmowania przez restauracje gości wewnątrz lokalu, zostały wprowadzone niezgodnie z konstytucją. Postanowienie nie jest prawomocne.

"Sąd uznał, że otwieranie rozprawy i przeprowadzanie jakichkolwiek dowodów nie ma sensu, bo podziela w całości nasze wyjaśnienia składane na policji i stanowisko zajęte w sprzeciwie" – poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych właściciele restauracji "Bułkęs".

Nie doszło do popełnienia czynu zabronionego ustawą

– Otrzymaliśmy tylko skrótowe ustne uzasadnienie tej decyzji – sąd w całości przychylił się do argumentacji, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzony rozporządzeniem jest sprzeczny z konstytucją – Dominika Bielecka, jedna z przedstawicielek prawnych restauracji.

– Usłyszeliśmy, że koniecznym do spełnienia standardem dla przyjęcia odpowiedzialności wykroczeniowej jest jej precyzyjne ujęcie na poziomie ustawy. Tymczasem przywoływany przepis kodeksu wykroczeń odsyła do przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, które z kolei odsyłają do rozporządzenia. Przepisy są blankietowe. Nie doszło zatem do popełnienia żadnego czynu zabronionego ustawą – komentuje Bielecka dla Onetu.

Wyrok nie jest prawomocny, ale obrońcy restauratorów podkreślają, że policja zazwyczaj odstępuje od składania zażalenia na decyzję sądu. Twierdzą też, że nawet jeśli do tego dojdzie, to linia orzecznicza Sądu Okręgowego w Katowicach sprzyja przedsiębiorcom.

