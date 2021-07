"To rewolucyjna zmiana". Premier ogłosił start nowego funduszu Polski Ład

– Tutaj, z Kaszub, ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład. Rozpoczynamy od jutra nabór do 20 mld zł i finansowanie inwestycji do 95 proc. To rewolucyjna zmiana inwestycyjna – mówił szef rządu. Nabór rusza już w piątek.

Morawiecki wskazał, iż dzięki rządowemu programowi, Polska będzie bardziej zmodernizowana. Jak powiedział, w niektórych regionach są jeszcze "białe plamy" niedoinwestowania: – Ten deficyt rozwojowy będziemy nadrabiać w bardzo szybkim tempie dzięki funduszowi Polski Ład.

PMM: Polski Ład to śmiały program

– Jeśli dzisiaj możemy z odwagą patrzeć w przyszłość, a Polski Ład jest programem śmiałym, odważnym, programem nowoczesnym, ale zarazem opartym o nasze tradycje, naszą kulturę, naszą wiarę, ale jednocześnie sięgającym po nowoczesny rozwój, nowoczesną infrastrukturę, po nowe miejsca pracy. Jeśli to jest wszystko możliwe – to dzięki wypełnieniu jednego z podstawowych zadań, jednej z podstawowej funkcji państwa – normalnego, porządnego, poważnego państwa, która nie była wypełniana w należyty sposób, tą funkcją jest dbałość o finanse publiczne i sprawność, jakość tych finansów publicznych – zapewniał Morwiecki podczas wizyty w Borczu.

Premier przypomniał, że w kryzysowym roku 2020 ściągalność VAT przekroczyła 180 mld zł: – Dla porównania raptem 4-5 lat wcześniej, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, to było 123-124 miliardów złotych, a więc to 50-procentowy przyrost.

– Poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe, informatyczne, wygraliśmy wiele bitew, wiele wojen z mafią podatkową, z przestępcami podatkowymi, z mafią VAT-owską i te pieniądze przeznaczyliśmy na cele społeczne i cele inwestycyjne – przypomniał Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

"Miło nie będzie". Przecieki przed kongresem PiSCzytaj też:

Kolejne odejścia z PiS? Janowska: To około 20 osób