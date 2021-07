Likwidacja 15 podatków i dobrowolny ZUS. Ofensywa programowa Konfederacji

Wolnościowcy i narodowcy zaprezentowali w niedzielę główne założenia programu „Polska na Nowo”, który stanowić ma odpowiedź na propozycje rządowe. „Według polityków Konfederacji odpowiada on na potrzebę naprawy Polski po roku bezprawnego lockdownu i jest skuteczną, merytoryczną odpowiedzią na Polski Ład PiS-u” – czytamy na stronie partii.

Tuż po konwencji przedstawiciele ugrupowania wyruszyli w trasę po Polsce w ramach „Wakacji z Konfederacją”, podczas której będą rozwijać poszczególne punkty programowe.

Ofensywa programowa Konfederacji – "Polska na Nowo"

Program skupia się na pięciu filarach.

1.Niskie proste podatki

2.Sprawna i dostępna ochrona zdrowia

3.Efektywna i nowoczesna edukacja

4.Niższe koszty życia

5.Państwo prawa

Jednym z kluczowych postulatów Konfederacji jest likwidacja 15 podatków, które mają zostać zniesione jedną ustawą.

Chodzi o następujące daniny: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek cukrowy, opłatę paliwową, opłatę emisyjną, opłatę mocową, opłatę przejściową, opłatę reprograficzną, opłatę wodną, opłatę roczną i wpisową w rejestrze BDO, opłatę za korzystanie ze środowiska, podatek od środków transportowych, opłatę targową, opłatę uzdrowiskową, opłatę miejscową i podatek od psa.

Ponadto wolnościowcy i narodowcy chcą obniżyć VAT oraz szereg mniejszych podatków, a także wprowadzić dobrowolny ZUS dla pracodawców i pracowników.

Konfederacja domaga się pełnego odblokowania ochrony zdrowia. Chodzi o przywrócenie do pełnej sprawności systemu pierwszego kontaktu z lekarzami rodzinnymi, którzy przez blisko rok udzielali teleporad zdrowotnych. Wśród propozycji jest również m.in. bon zdrowotny, który zagwarantowałby dobrowolny wybór pacjentów pomiędzy ubezpieczeniem państwowym, a korzystaniem z prywatnego sektora medycznego.

W zakresie edukacji formacja postuluje m.in. odbiurokratyzowanie szkolnictwa, likwidację Karty Nauczyciela oraz wprowadzenie bonu edukacyjnego. Nigdy więcej lockdownu.

W punkcie dotyczącym energetyki Konfederacja proponuje przede wszystkim, by w Polsce stanęło kilka elektrowni atomowych, co ma się przełożyć na zmniejszenie cen prądu. Z kolei w trosce o środowisko naturalne postuluje brak segregacji śmieci nie był karalna, lecz proponują oni nowoczesne pojemniki na odpady, które gratyfikowały finansowo tak jak to się dzieje w państwach zachodnich.

Partia opowiada się zdecydowanie przeciwko paszportom covidowym oraz segregacji sanitarnej. Program zawiera również propozycje w zakresie zakończenia urzędniczej bezkarności oraz niedopuszczenia ideologii do polskiego rolnictwa.

