Gigantyczny spadek globalnego PKB z powodu strat w turystyce. Winna pandemia

Globalna gospodarka może stracić w 2020 i 2021 r. do 4,8 bln dolarów przez załamanie turystyki w wyniku pandemii COVID-19 - wynika z raportu oenzetowskiej agencji ds. handlu i rozwoju (UNCTAD). Eksperci nie spodziewają się powrotu turystyki do stanu sprzed pandemii do 2023 r. lub później.

Głównymi barierami są ograniczenia w podróżowaniu, powolne powstrzymywanie wirusa, niski poziom zaufania podróżnych i ich zła sytuacja ekonomiczna. Ogromne straty Szacowane straty są spowodowane przez bezpośredni wpływ pandemii na turystykę i przez nią na inne sektory. Spadek liczby podróży międzynarodowych doprowadził do straty w wysokości 2,4 bln dolarów w 2020 r. W 2021 r. straty są gorsze niż wcześniej oczekiwano, ponieważ najgorszy scenariusz, jaki UNCTAD przewidywała w 2020 r., okazał się optymistyczny, a liczba podróży międzynarodowych ponad 15 miesięcy od wybuchu pandemii wciąż jest niska. W raporcie przedstawione są trzy możliwe scenariusze szacunków strat w 2021 rok w porównaniu do danych z 2019 r. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu, który zakłada 74-proc. spadek podróży, w bieżącym roku dojdzie do 2,4 bln dolarów strat. Fatalne wieści Są to fatalne wieści dla wielu krajów, m.in. dla Turcji, gdzie turystyka stanowi pięć procent PKB. W najgorszym scenariuszu raportu Turcja odnotuje spadek w branży turystycznej o wartości 33 mld dolarów, co wiąże się ze stratami w sektorze handlu detalicznego, komunikacji i transportu i doprowadzi do spadku produkcji o 93 mld dolarów i 9 proc. spadku realnego PKB. Według raportu Ekwador i RPA ucierpią w podobnym stopniu - przewidywane spadki realnego PKB w tych krajach to odpowiednio dziewięć i osiem procent. Kraje rozwijające się odnotowują największy wpływ pandemii na turystykę, obserwując spadek przyjazdów turystów szacowany na 60–80 proc. Najbardziej dotknięte regiony to Azja Wschodnia, Oceania, Afryka Północna i Azja Południowa, natomiast najmniej dotknięte to Ameryka Północna, Europa Zachodnia i Karaiby. Straty w turystyce przekładają się średnio na 2,5 razy większy spadek w rzeczywistym PKB, chociaż w przypadku krajów mocniej uzależnionych od tego sektora może to być nawet spadek cztery razy większy - podaje w raporcie UNCTAD.

