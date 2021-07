Polacy ocenili swoją sytuację materialną. Jak zmieniła się w czasie pandemii?

Jak wynika z sondażu agencji Opinia24 dla RMF FM, ponad połowa Polek i Polaków, 51 proc., twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich osobista sytuacja materialna się nie zmieniła. Co czwarty ankietowany, 25 proc., stwierdził, że jego sytuacja materialna się pogorszyła, ale również spora grupa, bo aż 22 proc. przyznała, że odnotowała poprawę.

Pytani, czego spodziewają się po najbliższym roku, aż 40 proc, ankietowanych uważa, że ich sytuacja materialna pozostanie bez zmian. 27 proc. liczy na zamianę na lepsze, a 23 proc. spodziewa się pogorszenia.

Najbardziej zadowoleni wyborcy Zjednoczonej Prawicy

Wśród najbardziej zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej przeważają wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Aż 51 proc. z nich uważa, że ich sytuacja jest lepsza niż jeszcze rok temu, a tylko 9 proc. twierdzi, że się pogorszyła.

Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej częściej deklarują pogorszenie – 37 proc. Zaledwie 11 proc. z nich zauważyło poprawę sytuacji materialnej. Podobnie jest w przypadku osób popierających ruch Polska 2050 – 21 proc. z nich deklaruje pogorszenie sytuacji materialnej, a 11 proc. jej poprawę.

Podobnie głosy rozkładają się, jeśli chodzi o opinie o tym, co przyniesie najbliższe 12 miesięcy. Zdecydowanie bardziej optymistycznie co do przyszłości nastawieni są wyborcy Zjednoczonej Prawicy.

Ocena skutków pandemii

W sondażu "Puls Opinii" wykonanym przez agencję Opinia24 dla RMF FM zapytano Polaków także, co sądzą o skutkach pandemii COVID-19.

Aż 70 proc. deklaruje, że planuje się zaszczepić lub już jest zaszczepionych. 61 proc. uważa, że pandemia się skończy i za jakiś czas wrócimy do normalnego życia.

Jednocześnie 47 proc. ankietowanych jest zaniepokojonych rozwojem pandemii w Polsce. 43 proc. badanych dobrze ocenia działania władz w walce z pandemią, a 42 proc. twierdzi, że skutki trwającej pandemii są nich dotkliwe na co dzień.

Sondaż "Puls Opinii" został zrealizowany przez agencję badawczą Opinia24 dla RMF FM w dniach 02-05 lipca 2021 roku techniką wywiadu telefonicznego CATI na losowej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Komu najbardziej ufają Polacy? Tusk daleko w tyleCzytaj też:

Powrót Tuska zmieni polską politykę? Sondaż nie pozostawia wątpliwościCzytaj też:

Morawiecki przejmie władzę w PiS? "Zdeklasował innych liderów"