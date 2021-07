Sekretarz handlu USA o "lex TVN": Zagrozi amerykańskiej i polskiej gospodarce

O szczegółach dowiadujemy się z mediów społecznościowych. "Miałam przyjemność rozmawiać dziś z wicepremierem Jarosławem Gowinem, by podkreślić, że działania ograniczające amerykańskie inwestycje w Polsce zagrożą amerykańskiej i polskiej gospodarce i podważą nasze wspólne zaangażowanie na rzecz wolnych i uczciwych mediów" – napisała na Twitterze sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych Gina Raimondo.

Chargé d'affaires amerykańskiej ambasady w Polsce Bix Aliu napisał: "Amerykańska sekretarz handlu Gina Raimondo podczas ważnej rozmowy telefonicznej z wicepremierem Jarosławem Gowinem podkreśliła wspólne wartości Polski i USA. Wzmacnianie współpracy ekonomicznej jest w naszym wspólnym interesie".

Do rozmów Gowin-Raimondo odniosła się także partia wicepremiera. "Podczas rozmowy z sekretarz handlu @GovRaimondo, wicepremier @Jaroslaw_Gowin poruszył temat relacji dwustronnych i współpracy gospodarczej, reaktywacji formatu Dialogu Gospodarczego i Handlowego oraz Ustawy o radiofonii i telewizji, a także proponowanej do niej poprawki" – czytamy we wpisie Porozumienia.

Gowin przygotował poprawkę

Wicepremier Gowin mówił w środę w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że bez poprawki złożonej przez Porozumienie, ugrupowanie nie poprze nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. – Liczymy, że znajdzie ona poparcie ze strony naszych koalicjantów i wtedy będziemy mogli tę ustawę poprzeć – powiedział szef MRPiT. Zaznaczył, że "bez poprawki Porozumienie od początku deklarowało, że naszych głosów za tą ustawą nie będzie".

Porozumienie chce wprowadzić do ustawy poprawkę, która zakłada rozszerzenie grupy krajów mogących być większościowymi właścicielami mediów w Polsce na wszystkie kraje OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

