"Kyiv Post": Zdrada. To, co robią USA, wywołuje przerażenie

Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych opublikowało treść porozumienia, które Niemcy zawarły z USA w sprawie ukończenia gazociągu NNord Stream II. Zdaniem władz Polski i Ukrainy, niemiecko-amerykański układ powoduje "deficyt bezpieczeństwa" w regionie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i jego ukraiński odpowiednik Dmytro Kuleba opublikowali wspólne stanowisko w tej sprawie.

"Putin odtwarza ZSRR"

"W 2005 r. w swoim corocznym przemówieniu do Zgromadzenia Federalnego Rosji Putin nazwał rozpad ZSRR „największą katastrofą geopolityczną XX wieku”. Dla niego taką katastrofą nie była II wojna światowa, nie był Holokaust ani nawet zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę czy wybuch elektrowni w Czarnobylu, ale właśnie koniec imperium zła, który dla niego oznaczał przebudowanie rzeczywistości, w której on się ukształtował" – czytamy w tekście Siergieja Leszczenki, byłego ukraińskiego deputowanego, opublikowanym na łamach "Kyiv Post".

Autor wskazuje, że Putin postanowił odtworzyć ZSRR w innej formie. "Próbuje objąć kontrolą Moskwy cały system dostarczania gazu do Europy, który to system runął po rozpadzie ZSRR" – pisze, nawiązując do Nord Stream II.

Oskarżenia pod adresem USA

"NSII pozostawia Ukrainę, kraj w samym sercu Europy, kraj, który od 7 lat jest ofiarą rosyjskiej agresji, bez rocznego dochodu rzędu ponad 1 miliona dolarów. Wyłączenie Ukrainy z łańcucha dostaw gazu zwiększa ryzyko pełnowymiarowej wojskowej ekspansji Rosji, która już więcej nie będzie sie powstrzymywać z powodu zagrożenia dostaw gazu do Europy w przypadku poważnej eskalacji" – podkreśla Leszczenko.

Autor kijowskiej gazety nie kryje oburzenia postawą USA: "Lekkość, z jaką administracja USA dobiła targu ws. zakończenia kontrowersyjnego gazociągu, wywołuje trwogę i przerażenie".

"Porozumienie między prezydentem Bidenem i Merkel stanie się momentem prawdy dla Ukrainy, która, być może w końcu uświadomi sobie, że w realnej polityce każdy musi liczyć na siebie (...). A co się tyczy gwarancji zapisanych we wspólnym oświadczeniu rzadów USA i Niemiec, to ich opis wywołuje wątpliwości" – podkreśla komentator.

USA wzorem dla Ukrainy

Leszczenko wskazuje, że postawa Stanów Zjednoczonych budzi tym większe zdziwienie, że kraj ten stanowi dla Ukrainy prawdziwy wzór do naśladowania.

"Historia relacji amerykańsko-ukraińskich pełna jest pozytywnego doświadczenia i pomocy. Nie ma drugiego narodu, na który Ukraińcy patrzą z takim samym entuzjazjem. Ukraincy chcą być podobni do Amerykanów, widzą w nich wzorce do naśladowania, kochają amerykańskie filmy i muzykę, a nauka w USA – to marzenie milionów moich rodaków. To, co teraz napiszę może się okazac obraźliwe, ale przyjaciele cenią uczciwość" – konkluduje.

