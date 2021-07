Morawiecki napisał list. "Nie zmarnujemy tej szansy"

List szefa rządu opublikował w sobotę "Super Express". Na łamach gazety premier wylicza, co znajdzie się w Polskim Ładzie i na co konkretnie mogą liczyć polskie rodziny.

"Wyższe zarobki, bezpieczna przyszłość polskich rodzin, godne emerytury i dobry klimat dla rozwoju polskich firm. To hasła, które przez lata brzmiały jak naiwne marzenia. Dziś wreszcie jesteśmy blisko, by te marzenia stały się rzeczywistością. Polski Ład to nasza droga do budowy państwa dobrobytu. To nasza droga do europejskiego standardu życia" – czytamy.

Mateusz Morawiecki przekonuje, że Polska jest gotowa do odbicia po pandemii i że rząd ma plan jak to zrobić. "Wiele razy udowodniliśmy, że skutecznie realizujemy zapowiadane programy. 500+, wyższe świadczenia dla emerytów, obniżka podatków, zerowy PIT dla młodych, obniżka CIT dla przedsiębiorców – wprowadziliśmy nową jakość do polskiej polityki. Dlatego teraz możemy iść krok dalej i budować Polski Ład na mocnych fundamentach" – napisał.

Budowa klasy średniej

Według premiera nowy program PiS daje szansę na zbudowanie autentycznej klasy średniej. "Z myślą o nich wprowadzamy kwotę wolną od podatku w wysokości aż 30 tys. zł. Skorzysta na tym przeszło 18 mln Polaków. Podatku od emerytury do 2,5 tys. zł nie zapłacą też emeryci. Co miesiąc dostaną więcej pieniędzy na rękę" – wylicza Morawiecki.

Dodaje, że wkrótce w każdej polskiej gminie ruszą inwestycje – "drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska, parki, domy seniora". Za inwestycjami przyjdą nowe miejsca pracy i zyski dla przedsiębiorców. Wzrosną także nakłady na służbę zdrowia – do 7 proc. PKB.

"Polski Ład to program, jakiego nie mieliśmy w historii. Polski Ład to zapowiedź dekady rozwoju i szansa na cywilizacyjny awans do pierwszej ligi europejskiej. Nie zmarnujemy jej" – podsumowuje Morawiecki.

Czytaj też:

Kaczyński powierzył nowe zadanie Morawieckiemu. "Decyzja zapadła"