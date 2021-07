Służba zdrowia otrzyma 83 mld więcej. Rada Ministrów przyjęła projekt

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, która zwiększa poziom finansowania służby zdrowia. Będzie to oznaczało dodatkowe 83 mld złotych w latach 2022-2027.

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 % PKB. Dzięki niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł. W 2027 r. nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosą aż 215 mld zł. Projekt trafi teraz do Sejmu" – napisano w mediach społecznościowych resortu zdrowia.

Zwiększenie finansowania służby zdrowia to jeden z elementów Polskiego Ładu.

Polski Ład

Polski Ład to program społeczno-ekonomiczny, który ma podźwignąć gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz umożliwić szybsze bogacenie się Polaków.

Program został zaprezentowany w połowie maja przez najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Opiera się na 5 głównych filarach: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Jednym z ważniejszych postulatów zawartych w Ładzie są zmiany w podatkach.

Minister finansów Tadeusz Kościński przekazał w poniedziałek, że zmiany podatkowe zawarte w Polskim Ładzie będą korzystne lub neutralne dla 90 proc. podatników, czyli 23 milionów osób. Dodał, że 9 milionów osób przestanie płacić PIT, dzięki czemu w portfelach Polaków zostanie 8 mld zł.

Mimo to, Polski Ład nie spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem wśród Polaków, jak zakładali politycy PiS. Z tego względu premier Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek i inni politycy PiS ruszyli w objazd po Polsce, aby promować rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie.

