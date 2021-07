Co z zaproszeniem Dudy do Białego Domu? Biden: Nie zrobiłem jeszcze tego

Prezydent USA zdążył się już spotkać w Białym Domu z kanclerz Niemiec, premierem Iraku czy liderką białoruskiej opozycji. Zaproszenia otrzymali także inni politycy m.in. prezydent Ukrainy.

Amerykański korespondent RMF FM miał okazję rozmawiać z Joe Bidenem, gdy ten szedł do śmigłowca, przed odlotem do prezydenckiej rezydencji w Camp David w stanie Maryland. Zapytał go, czy wystosowano już zaproszenie dla prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

– Nie zrobiłem tego jeszcze – odpowiedział Biden.

Jaki jest powód?

Dziennikarz nie odpuścił tematu i dopytywał otocznie prezydenta Bidena o powód braku zaproszenia dla polskiego przywódcy.

"Usłyszał, że amerykańskiej administracji nie podobają się ostatnie decyzje polskich władz oraz zapowiedzi polskich polityków w wielu kwestiach" – czytamy na rmf24.pl. Dodatkowo podkreślono, że w Białym Domu uważnie analizowana jest sytuacja w naszym kraju.

Z innych źródeł korespondent RMF FM dowiedział się również, że działania podejmowane przez rządzących w Polsce są również przedmiotem rozmów na Kapitolu.

Spotkanie na szczycie NATO

Choć przed szczytem NATO w czerwcu media donosiły, że Andrzej Duda nie będzie rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem w Brukseli, to rozmowa jednak się odbyła.

Według informacji przekazywanych przez Krzysztofa Szczerskiego, rozmowa prezydenta RP z prezydentem USA odbyła się na zaproszenie strony amerykańskiej i dotyczyła współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego naszego regionu.

