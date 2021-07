Morawiecki: Podatki w Polsce są jednymi z niższych w całej Europie

Szef rządu, który promuje Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii, odwiedził w sobotę firmę transportową Trans Dan, która działa w miejscowości Źródła (woj. dolnośląskie).

– Polski Ład stawia na to, żeby polscy przedsiębiorcy podbijali Europę tak, jak tutaj ta firma. Uratowaliśmy ją przed tym kryzysem, a teraz ona może rozwijać skrzydła w całej Europie – mówił Morawiecki.

Podatki w Polsce

– Ale także setki tysięcy innych firm, które dzięki niskim podatkom w Polsce – proszę porównać sobie różnego rodzaju podatki w Polsce, także te, o których dzisiaj mowa: PIT, CIT, daniny różnego rodzaju, wszystkie razem – do innych krajów. Podpowiem: są one jednymi z niższych w całej Europie – dodał.

Według niego "to wszystko tworzy bardzo dobre środowisko do rozwoju biznesu". – To powoduje, że Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijać szybciej niż wcześniejsze prognozy – może nawet około 5 procent. W przyszłym (roku – red.) przekroczymy 5 procent wzrostu. To dobre środowisko dla dynamicznego rozwoju, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich firm – przekonywał.

Niskie bezrobocie

Premier podziękował wszystkim przedsiębiorcom za "przechowanie miejsc pracy, za to, że wczoraj, jak pokazał Eurostat, mamy jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Europie". – To jest wielka radość, że wynagrodzenia wszystkich pracowników w Polsce rosną najszybciej od wielu, wielu lat, a jednocześnie maleje bezrobocie. To jest model gospodarczy, który powoduje, że na twarzach wielu polskich rodzin, zawitał po prostu uśmiech – mówił Morawiecki.

