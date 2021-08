PTG zabiera głos po spotkaniu z premierem na temat Polskiego Ładu

We wtorek miało miejsce spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przedsiębiorców reprezentowali przedstawiciele takich organizacji jak Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Fundacja Firmy Rodzinne, Pracodawcy RP, BCC.

Polski Ład

W oświadczeniu PTG po spotkaniu z szefem polskiego rządu napisano, że organizacja popiera "istotną podwyżkę kwoty wolnej od podatku, zaproponowaną w Polskim Ładzie".

"W trakcie spotkania zwróciliśmy uwagę na fakt, iż zmiany podatkowe są w tym momencie tak skonstruowane, że zyska na nich dużo mniejsza grupa pracowników niż zakłada się w projekcie i będzie to zaledwie kilka sektorów gospodarki. W naszej ocenie zaprezentowane dane o wysokościach wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarki nie zgadzają się z wiedzą przedsiębiorców będących praktykami jak również danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny" – napisano w oświadczeniu PTG.

Eksperci PTG wskazują, że zaproponowane w Polskim Ładzie rozwiązania spowodują, że koszty wynagrodzeń w przedsiębiorstwach wzrosną. Jednocześnie zauważono, że "sama koncepcja zniesienia możliwości odliczania składki NFZ od podatku jest słuszna".

"Przechodząc do innych zaproponowanych rozwiązań pozytywnie oceniamy zmiany w podatku ryczałtowym oraz inne propozycje takie jak: CIT Estoński, rozwiązania ułatwiające konsolidacje przedsiębiorstw, dotyczące inwestowania czy rynku kapitałowego. W naszej ocenie przyczynią się one do rozwoju firm. Rozwiązania te na pewno wymagają doprecyzowania i będziemy je oceniać w toku prac" – napisano w oświadczeniu.

