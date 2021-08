Trzaskowski: PiS chce kompletnie wydoić samorządy z pieniędzy

– Widzieliście panowie te rządowe plakaty, jak to wszyscy będziemy szczęśliwi? Prawda jest taka, że za ten ład zapłaci większość średnio zarabiających rodzin – powiedział Trzaskowski w rozmowie z dziennikarzami "Dziennika Gazeta Prawnej".

Trzaskowski: Słuszna propozycja, ale z wadami

Zwrócił uwagę, że Platforma Obywatelska zgłaszała propozycję podwyższenia kwoty wolnej od podatku, ale nie za pieniądze samorządów. – Dziś problem polega na tym, że mamy na stole słuszną propozycję zmniejszenia obciążeń dla najmniej zarabiających, lecz za to ma zapłacić nie budżet państwa, tylko zwykłe polskie rodziny i samorządy – ocenił polityk.

Trzaskowski powołał się na analizy, według których samorządy mają stracić na Polskim Ładzie 140 mld zł, zaś budżet państwa "pozostać na plusie". Według niego za Polski Ład zapłaci "ogół przeciętnie zarabiającego społeczeństwa – żadni krezusi, bo rząd wydrenuje kieszenie rzemieślników, taksówkarzy na ryczałcie, pielęgniarek na kontraktach, właścicieli sklepików osiedlowych".

Warszawa straci ponad półtora miliarda złotych?

– Filozofia stojąca za tą reformą polega na tym, by kompletnie wydoić samorząd z pieniędzy, by każdy prezydent, burmistrz czy wójt musiał ograniczać większość świadczonych usług – stwierdził Trzaskowski. Przekonywał, że w przypadku Warszawy mowa o 1,7 mld zł rocznie mniej w budżecie, co oznacza równowartość połowy linii metra.

Zdaniem Trzaskowskiego, "PiS robi wszystko, by skonstruować państwo tak, żeby rozdawał, a rachunek płacili inni".

