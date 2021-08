"Panie Donaldzie". Morawiecki odpowiada Tuskowi

Podczas briefingu prasowego w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku premier został poproszony o komentarz do słów lidera PO Donalda Tuska, który wcześniej powiedział, że zastanawia się, skąd rząd weźmie dodatkowe 8 mld zł dla samorządów.

– Pamiętam, jak kilka lat temu zastanawiał się (Tusk – red.), prześmiewczo pytając, gdzie są zakopane pieniądze, które mają pójść na 500 plus. Pamiętacie państwo? Bo ja pamiętam taką wypowiedź – stwierdził Morawiecki.

– Otóż te pieniądze były, panie Donaldzie, we wszystkich tych mafiach vatowskich, w ich różnych oszustwach, "interesach", u wszystkich tych przestępców podatkowych, których my pogoniliśmy, z którymi my wygrywamy. Nie powiedziałem: "wygraliśmy", bo wygrywamy codziennie. To jest dbałość o państwo, to polityka na rzecz społeczeństwa – tłumaczył.

Morawiecki: W czasach PO budżet był dziurawy jak durszlak

Premier dodał, że po lipcu budżet państwa ma nadwyżkę. – Wiem, że dla Platformy Obywatelskiej to niebywała historia, że w dobie kryzysu stuleci Polska wypracowuje nadwyżkę. Jednocześnie utrzymaliśmy wszystkie programy społeczne. Tak, bo w czasach PO niestety budżet państwa był dziurawy jak durszlak, przepływały przez niego pieniądze przez niefrasobliwość, patologie, przyzwolenie na te patologie i brak umiejętności zarządzania gospodarką – przekonywał.

– W naszych czasach bezrobocie jest najniższe w historii III RP, budżet jest w dobrym stanie. To dlatego dzielimy się tymi środkami z samorządami, bo wiemy, że one doskonale potrafią wydać te pieniądze dla dobra mieszkańców i rozwoju – mówił szef rządu.

– A więc nie ma co się zastanawiać panie Donaldzie, po prostu trzeba potrafić zarządzać budżetem państwa i finansami publicznymi. Wystarczy spojrzeć na oceny Komisji Europejskiej i wielkich instytucji międzynarodowych dotyczące naszych finansów publicznych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tam znajduje się odpowiedź – oświadczył Morawiecki.

