Biedronka wycofuje trzy partie piwa. GIS wydał ostrzeżenie

"W wyniku błędu na linii produkcyjnej do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę główną, która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,0 % obj. Etykieta tylna jest prawidłowa, zawarte na niej informacje wskazują, że jest to produkt z zawartością alkoholu" – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wycofaniu podlega piwo Carlsberg Pilsner Premium w butelkach o poj. 500 ml o numerach partii i dacie minimalnej trwałości: LPL03L/215, 30.04.22 10:14; LPL03L/215, 30.04.22 10:15 oraz LPL03L/215, 30.04.22 10:16.

GIS, który wydał ostrzeżenie w tej sprawie, przekazał w piątkowym oświadczeniu, że producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pomyłce powstałej podczas etykietowania poinformował odbiorcę, który otrzymał błędnie oznakowany produkt tj. Jeronimo Martins Polska S.A. (właściciela sieci Biedronka – red.) o konieczności zablokowania sprzedaży wadliwego towaru.

Produkty można zwrócić w sklepie

Stosowny komunikat zamieszczono również na stronie internetowej Carlsberg Polska. Producent piwa zwrócił się do Jeronimo Martins o umieszczenie w punktach sprzedaży komunikatów dla konsumentów informujących o zaistniałej sytuacji oraz możliwości zwrotu produktu. Ponadto wprowadzono dodatkowe procedury kontrolne w celu wyeliminowania ryzyka ponownego błędu.

W przypadku dokonania zakupu produktu ze wskazanej powyżej partii producent prosi o kontakt z infolinią Carlsberg Polska pod numerem telefonu 801 888 333 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) w celu ustalenia wymiany lub zwrotu wadliwego towaru. Konsumenci są również uprawnieni do zwrotu tego produktu w sklepie, w którym dokonali zakupu.