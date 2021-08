CPK: Kolej dużych prędkości dojedzie do Wrocławia. Pociągi pojadą nawet 350 km/h

Spółka CPK podpisała we wtorek wartą 38,1 mln zł umowę z konsorcjum firm Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria. Jej przedmiotem jest przygotowanie studium wykonalności odcinka kolejowego na linii Łódź-Sieradz-Wrocław. Docelowa prędkość pociągów na tej linii ma sięgnąć nawet 350 km/h, choć w po pierwszym etapie inwestycji ich prędkość eksploatacyjna wyniesie 250 km/h.

Centralny Port Komunikacyjny na swoim oficjalny twitterowym profilu poinformował, że "ta umowa stanowi uzupełnienie dwóch kolejowych kontraktów zawartych przez spółkę CPK w czerwcu i sierpniu. W sumie daje to >400 km linii dużych prędkości między Warszawą a granicą polsko-czeską".

– Aż trudno w to uwierzyć, ale między Wrocławiem a Łodzią i Warszawą nie ma obecnie bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej. Szansą na poprawę tej sytuacji są inwestycje przygotowywane przez CPK. Dzięki nim podróż z Wrocławia do Łodzi skróci się do 1 godz. 10 min, a do Warszawy do 1 godz. 55 min – stwierdził pełnomocnik rządu ds. PCK Marcin Horała.

Prezes spółki CPK Mikołaj Wild podkreślił inny ważny aspekt tej inwestycji. – Aby dotrzeć szybko z Warszawy do Wrocławia pasażerowie są dziś zmuszeni podróżować samolotem albo, ostatnio - dzięki rozbudowie dróg ekspresowych - samochodem. Dlatego odcinek między Wrocławiem, Sieradzem i Łodzią, który razem z przygotowywaną do realizacji trasą Łódź-Warszawa połączy stolice: Polski i Dolnego Śląska w czasie krótszym niż dwie godziny, to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w całym kraju. Ten projekt jest kluczowy nie tylko z punktu widzenia pasażerów, ale także dla ograniczania śladu węglowego generowanego przez transport – powiedział.

Na realizację i rozliczenie umowy konsorcjum otrzymało 15 miesięcy. Na zakończenie prac CPK ma otrzymać m.in. prognozy ruchu oraz specjalistyczne analizy techniczne, środowiskowe i przestrzenne.

Gigantyczne inwestycje w kolej

Harmonogram przewiduje, że prace budowlane na tym odcinku mają rozpocząć się w 2023 roku. Inauguracja linii dużych prędkości, podobnie jak Lotniska Solidarność będącego flagowym projektem CPK, prognozowana jest na 2027 rok.

Program kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę niemal 1800 km nowych lini kolejowej w całej Polsce. Nad 740 kilometrami z nich prace już trwają. Ostatnie inwestycje, na które składa się 12 tras kolejowych, w tym 10 łączących wszystkie zakątki kraju z nowym lotniskiem, mają zostać ukończone do 2034 roku.

