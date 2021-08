Sadowski: Cyfrowy pieniądz, zamiast ułatwiać życie, ma służyć kontroli obywateli

Kolejne banki centralne na świecie zapowiadają zamiar uruchomienia własnej cyfrowej waluty. Prezydent Centrum im. Adama Smitha mówił na antenie Radia WNET o forsowaniu stworzenia narodowej cyfrowej waluty w Chinach.

Sadowski: Hong Kong poletkiem doświadczalnym

Hong Kong wprowadzi cyfrową walutę, która ma mieć datę przydatności do użycia. Ma to na celu kontrolowanie przepływu pieniądza, czyli de facto obywateli, i zwiększenia obrotu cyfrowej waluty. Ekonomista zaznaczył, że kiedy w Szwecji próbowano całkowicie zlikwidować gotówkę, konstytucyjne prawo obywateli do jej posiadania, zostało ochronione. W jej obronie stanął tamtejszy bank centralny.

– To dzieje się w momencie, kiedy rząd komunistycznych Chin zakazuje również operacji na rynku kryptowalut, proponując wprowadzenie prędzej czy później rządowej cyfrowej waluty w całym kraju. Hong Kong jest elementem pewnego poletka doświadczalnego – wskazał ekspert.

– Waluta niewydana w odpowiednim czasie będzie traciła na ważności. Czyli wprowadza się datę przydatności użycia waluty cyfrowej. Tak jak np. kiedyś w Polsce mieliśmy kartki na cukier, czy comiesięczne przydziały mięsa, masła. Tutaj został zastosowany ten sam mechanizm – powiedział Sadowski.

Prezydent CAS zwrócił uwagę, że plany Chin są przykładem tego, że pieniądz cyfrowy ma się stać narzędziem, które zamiast ułatwić nam życie służyć ma do kontroli obywateli.

Sadowski przypomniał, do czego prowadzi oparcie waluty wyłącznie na rządowym przymusie. W starożytnej Sparcie postanowiono posługiwać się żelazem jako środkiem płatniczym zamiast srebra i złota. Ustała wówczas wymiana handlowa z innymi państwami-miastami.

