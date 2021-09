Agora "na ostrym wirażu"? To może być gwóźdź do trumny

Z analizy giełdowej wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca wartość Agory skurczyła się 6 proc., zaś w ciągu trzech miesięcy aż o 12,30 proc. Okazuje się, że na kondycję Agory znaczący wpływ mogą mieć decyzje rządu dot. potencjalnych obostrzeń związanych z koronawirusem. W głównej mierze chodzi o sieć kin Helios, które należą do Agory. Dlaczego? Wybuch pandemii koronawirusa uderzył bowiem w najbardziej dochodowe segmenty, w których działa Agora. Ponadto, jak pokazują wyniki za pierwsze półrocze, wydawca "Gazety Wyborczej" wciąż ma problemy, by wyjść na prostą.

Problemy Agory

Sam koncern również dostrzega powagę sytuacji, w której się znalazł. "Pandemia COVID-19 i działania administracji rządowej, podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Agory oraz jej spółek zależnych w kolejnych kwartałach 2021 r., w szczególności w przypadku kolejnego wzrostu liczby zachorowań" – czytamy w opublikowanym dwa tygodnie sprawozdaniu za pierwsze półrocze. Mówiąc prościej, wiele zależy od tego, czy rząd zdecyduje się wprowadzić ograniczenia dotyczące kin.

W pierwszym półroczu przychody Agory były o 17 proc. niższe niż przed rokiem i wyniosły 347,8 mln zł. Strata operacyjna wzrosła o ok. 4 mln zł, do 77,1 mln zł, a EBITDA sięgnęła 6,6 mln zł. W drugim kwartale spółka wykazała stratę netto w wysokości 9,9 mln zł, czyli większą niż w pierwszym kwartale 2021 r. o 1,8 mln zł.

Wsparcie państwa

Agorze pomogła jednak przetrwać pomoc państwa. Sieć kin Helios i należąca do niego Step Inside (gastronomia) od 1 stycznia do 30 czerwca otrzymały ponad 2,4 mln zł dopłat do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. "Trzecią jest powiązany z siecią kin dystrybutor Next Film, który razem z Heliosem od początku ubiegłego roku do końca czerwca bieżącego został zwolniony ze składek ZUS na kwotę 4,943 mln zł. Na ostatnie półrocze z tej kwoty przypadło 995 tys. zł. To nie koniec, 9 czerwca Agora poinformowała, że Helios podpisał umowę z Polskim Funduszem Rozwoju na pożyczkę opiewającą na ponad 5 mln zł, a ponieważ jest to pomoc w ramach tarczy finansowej dla dużych firm, to aż 75 proc. tej kwoty może zostać umorzone przez PFR" – czytamy na portalu spidersweb.pl.

