Marczuk: Poziom zatrudnienia w firmach z pomocą PFR sięga 95 proc.

„Na dziś już 93% firm (323 tys.), które skorzystały z Tarczy Finasn. 1.0 @Grupa_PFR otrzymało od nas decyzje o umorzeniu. Dziś kwota umorzenia przekroczyła 35 mld zł. Umarzamy średnio 63% wypłaconej pomocy. Poziom utrzymania zatrudnienia w firmach z pomocą sięga 95%” – napisał na Twitterze.

Tarcza finansowa PFR

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów mających stanowić rządową pomoc dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Głównym instrumentem jest obecnie Tarcza Finansowa 2.0.

„Cel programu to ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Ma on pomóc przedsiębiorcom powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem. Programem objętych jest około 3 mln pracowników” – czytamy na stronie PFR.

Warunki umorzenia

Subwencje z PFR mogą być umorzone do 100 proc. jeśli przedsiębiorcy spełnią kilka warunków. Są to m.in. kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej; utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP); weryfikacja ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (MŚP).

