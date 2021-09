Budowa Nord Stream 2 na ukończeniu. Zespawano ostatnią rurę

W poniedziałek firma Nord Stream 2 AG poinformowała o zespawaniu ostatnich elementów instalacji przesyłowej. Teraz inżynierów przedsiębiorstwa czeka operacja zatopienia rur oraz ich połączenia z elementami, które były budowane z przeciwległego kierunku. Niemcy mają otrzymać pierwszy transport gazu w październiku.

Operatorzy Nord Stream 2 szacują, że jeszcze w tym roku gazociąg przekaże do Niemiec 5,6 mld metrów sześciennych surowca.

Rosyjski gaz

Nord Stream 2 to dwunitkowa magistrala wiodąca z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Jej budowie sprzeciwiają się Polska, Ukraina i kraje bałtyckie widząc w niej narzędzie ekonomicznego szantażu Kremla.

Przypomnijmy, że w lipcu Niemcy i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie ws. Nord Stream 2. Początkowo USA sprzeciwiały się budowie gazociągu. To się zmieniło, kiedy władzę w tym kraju przejął Joe Biden

Zgodnie z ustaleniami Merkel i Bidena, Niemcy, w zamian za zniesienie amerykańskich sankcji na firmy budujące gazociąg, zobowiązały się do wdrożenia Zielonego Funduszu Ukrainy, którego wartość ma opiewać na 1 mld dolarów. Ma on zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i wesprzeć zieloną transformację ukraińskiej gospodarki. Berlin ma wpłacić na rzecz funduszu co najmniej 175 mln dolarów. USA ma go wesprzeć politycznie i technologicznie.

Istotnym elementem umowy jest deklaracja wykorzystania wszelkich możliwych środków nacisku na Rosję, aby ta przedłużyła umowę z Ukrainą na przesył gazu przez jej terytorium o kolejne 10 lat. Miałaby ona obowiązywać do 2034 roku. Negocjacje w tej sprawie wystartują najpóźniej we wrześniu.

