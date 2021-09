W Polsce ma powstać pierwsza zeroemisyjna kopalnia na świecie

Szef KGHM na Forum Ekonomicznym w Karpaczu mówił o rozwoju dwóch projektów górniczych. Pierwszy z nich to projekt wydobywczy w "sąsiadujących" z obecną działalnością spółki złożach w Bytomiu Odrzańskim w woj. lubuskim. Chludziński wyjaśnił, że obecnie trwa faza eksploracji złoża, czyli jego identyfikacji.

– Powołujemy w tej chwili specjalny ośrodek, który będzie projektował tę kopalnię w taki sposób, żeby to był pierwszy w świecie, pierwszy w Europie projekt kopalni zeroemisyjnej. Będziemy tam zużywać czystą energię, maszyny będą elektryczne, co sprawi, że emisja CO2 będzie mała albo zerowa; to jest prawdziwa ekologia w górnictwie miedzi – mówił szef KGHM.

Strategia spółki obejmuje też drugi projekt górniczy - wydobycia nawozów, a dokładnie soli potasowych nazywanych polihalitami - w Pucku, w województwie pomorskim. Prezes KGHM poinformował, że spółka jest w końcowej fazie identyfikacji złoża.

Ile potrwa budowa kopalni?

Zdaniem Chludzińskiego, jest to projekt, który spotyka się z dobrą odpowiedzią rynkową, ponieważ widoczne jest coraz większe zapotrzebowanie na ekologiczne nawozy, które nie szkodzą środowisku.

– Polihalit to jest coś co zawiera wapń, siarkę, magnez, wszytko co jest potrzebne do wzrostu roślin i zarówno na rynku europejskim jak i na rynku amerykańskim jest to pożądany surowiec. Takie projekty górnicze funkcjonują i powstają np. w Wielkiej Brytanii. Nie obawiamy się o odpowiedź rynkową, chcemy jak najszybciej przejść do fazy budowy, ale faza budowy kopalni to nie jest miesiąc. Sama budowa to jest okres od trzech do pięciu lat – tłumaczył szef KGHM.

We wtorek w Karpaczu rozpoczęła się XXX edycja Forum Ekonomicznego. Podczas trzech dni konferencji odbędzie około 400 paneli dyskusyjnych i prezentacji, a także wiele wydarzeń towarzyszących. W debatach uczestniczą politycy, naukowcy, a także przedstawiciele świata nauki czy kultury z Europy, Azji Centralnej i USA. Hasłem tegorocznego kongresu jest "Europa w poszukiwaniu przywództwa".



