Morawiecki: Rząd przyjął historyczną obniżkę podatków

– Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła proponowane reformy w ramach Polskiego Ładu, które oznaczają historyczną obniżkę podatków. Na reformie skorzysta 18 mln Polaków, a 90 proc. zyska lub zmiana będzie neutralna – mówił Morawiecki na konferencji prasowej w środę.

– Dziś podatki płaci się już od kwoty 3 tys. zł w przypadku większości obywateli. Zmiana zasadnicza to poziom 30 tys., czyli podatki w Polsce będzie się płaciło od 30 tys. zł zarobków rocznie. To dziesięciokrotnie wyższa kwota wolna od podatku – tłumaczył. Dodał, że drugi próg podatkowy zostanie podwyższony do 120 tys. zł.

Według premiera, dzięki rozwiązaniom zawartym w Polskim Ładzie w portfelach Polaków zostanie ok. 16,5 mld zł rocznie więcej.

twitter

System podatkowy ma być bardziej sprawiedliwy

– Prawie 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, wśród nich jest 90 proc. emerytów i rencistów. Oni będą mieli obniżkę, albo zmiana będzie neutralna. Polski Ład stanie się systemową zmianą, w wyniku której 16,5 mld zł zostanie w kieszeniach Polaków – stwierdził Morawiecki.

Tłumaczył, że celem Polskiego Ładu jest stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego. – Dzisiaj procentowo ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą mniej niż ci, który zarabiają kilkakrotnie mniej. To nie jest system sprawiedliwy – ocenił.

– Ktoś, kto zarabia 5 tys. zł brutto, płaci tyle samo co ten, kto zarabia 25 tys. zł. Ta dysproporcja powinna być wyrównana i dlatego chcemy wprowadzić w ramach naszych rozwiązań podatkowe fair play, które zostały dzisiaj przyjęte na Radzie Ministrów – mówił Morawiecki.

Składka zdrowotna i nowy podatek

Zapowiedział, że wysokość składki zdrowotnej od podatników płacących podatek liniowy od 2022 roku wynosić będzie 4,9 proc. – Dla tych liniowców i ryczałtowców, którzy osiągają mniejsze dochody lub przychody, proponujemy proprzedsiębiorcze rozwiązania i takie, które w większym stopniu obciążają międzynarodowe korporacje niż mniejsze firmy – powiedział.



Premier poinformował też o planach wdrożenia nowej daniny, która ma obciążyć duże firmy międzynarodowe, "kiedy nie płacą podatku CIT, albo płacą go w sposób niewielki".



Czytaj też:

Nowa wersja Polskiego Ładu. Składka zdrowotna będzie niższa, ale nie dla wszystkich