"Podnosimy poprzeczkę dla wszystkich graczy na rynku". Rewolucyjna usługa InPostu

Takiego rozwiązania w polskich firmach kurierskich jeszcze nie było. InPost wychodzi do klientów z usługą Same Day Delivery, w ramach której przesyłki są dostarczane do Paczkomatów w dniu ich nadania. Na razie firma nie pobiera dodatkowej opłaty za nową usługę. Jest ona dostępna od 14 września dla klientów w dwóch miastach: Warszawie i Łodzi. Warunkiem jest nadanie przesyłki z tego samego miasta, która do centrum dystrybucji trafii do godziny 16.30.

" My jako InPost jesteśmy prekursorem"

Jak podkreślił w rozmowie z Newserią prezes i mniejszościowy akcjonariusz InPostu Rafał Brzoska, Same Day Delivery to nowa jakość, która staje się faktem. – My jako InPost jesteśmy prekursorem, ale też firmą, która odpowiada na oczekiwania 80 proc. klientów, którzy chcą otrzymać swoje zakupy tu i teraz, jak najszybciej – dodał.

– Podnosimy poprzeczkę dla wszystkich graczy na rynku, którzy dostarczają przesyłki – wskazał.

Paczka do odbioru tego samego dnia

– W takiej sytuacji niezależnie od tego, czy sklep ma integrację z InPostem, czy konsument wybrał dostawę następnego dnia, czy dostawę weekendową, bez żadnych dodatkowych opłat my postaramy się te przesyłki dostarczyć do Paczkomatów tego samego dnia. To oznacza, że jeszcze tego samego wieczoru nasi klienci będą mogli odebrać je z Paczkomatu – powiedział prezes InPostu.

Rafał Brzoska wskazał ponadto, że wprowadzenie nowej usługi jest możliwe dzięki inwestycjom InPostu w całkowicie zautomatyzowane oddziały, procesy i infrastrukturę IT oraz flotę samochodów, także elektrycznych.