Jednogłośna decyzja Senatu ws. rekompensat dla przedsiębiorców

We wtorek odbyło się specjalne, dodatkowe posiedzenie Senatu. Ustawę dot. rekompensat z zaproponowanymi w toku prac komisji senackich poprawkami, senatorowie poparli jednogłośnie. Teraz wróci ona do Sejmu. Następnie przygotowane przez MSWiA przepisy wylądują na biurku prezydenta Andrzeja Dudy.

Do kogo trafią pieniądze?

Ustawa zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki, firmom gastronomicznym na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Rekompensata ma być ustalana za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Średnia będzie wyliczana z trzech letnich miesięcy – czerwca, lipca i sierpnia.

Przyjęte do ustawy poprawki rozszerzają grupę podmiotów uprawnionych do wsparcia finansowe, m.in. o sklepy spożywcze, prowadzące działalność kulturalną i przewóz turystów. MSWiA szacowała, że z pomocy skorzysta ok. 300 podmiotów z terenu województw lubelskiego i podlaskiego. Jednak ze względu na rozszerzenie zakresu pomocy, liczba ta prawdopodobnie znacząco wzrośnie.

"Nie jesteśmy w opozycji do Polaków"

– My po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy i będąc w opozycji do rządu, nie jesteśmy w opozycji do państwa polskiego i opozycji do Polaków. Odwrotnie. Nasza opozycyjność wobec rządu wynika po pierwsze z naszego patriotyzmu, a po drugie z naszego stania po stronie Polaków. Dzisiaj tego daliśmy po raz kolejny dowód. Pomogliśmy większości rządowej przeforsować ustawę, która jest bardzo potrzebna i jest związana ze stanem wyjątkowym, który ten rząd wprowadził na części terytorium Polski – mówił po przyjęciu ustawy wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

