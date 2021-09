Sadowski: Rząd powinien uwolnić wszystkich Polaków od tego absurdalnego podatku

Sejm pracuje nad reformą systemu podatkowego, której trzonem ma być program Polski Ład. Według planów rządu po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rodzice co najmniej czwórki dzieci mieliby być z PIT zwolnieni pod warunkiem, że ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tysięcy zł rocznie.

Sadowski: Zlikwidować podatek PIT

Swoją opinię na temat planowanych zmian wyraził na antenie Radia WNET Adam Sadowski, ekonomista z Centrum im. Adama Smitha.

W ocenie eksperta jest to krok w dobrym kierunku. – Kolejna grupa społeczna w Polsce przestanie być karana podatkiem dochodowym. Mamy już kilkanaście milionów emerytów, którzy mają być zwolnieni z płacenia podatku PIT, mamy ludzi do 26 roku życia, i mamy też osoby, które piszą donosy i dochody z pisania donosów są też zwolnione z PIT. Także jest coraz więcej kategorii zwolnionych, co sprawia, że podatek PIT będzie ciężarem dla nielicznych – zwrócił uwagę Sadowski.

Ekonomista wskazał, że aparat skarbowy przeznaczony do pobierania tego podatku zostanie jednak nienaruszony. – Stąd najwyższa pora, aby zlikwidować w Polsce podatek PIT. Sadowski zaznaczył, że środowisko CAS postuluje to od ponad 20 lat.

”To podatek karny”

Szef CAS tłumaczył, że podatek PIT powinien być wycofany nie tylko ze względu na swoją absurdalność i ewidentną korzyść, jaką dałoby to społeczeństwu. Ocenił, że także z punktu widzenia czystej strategii politycznej jego eliminacja przyniosłaby partii rządzącej więcej realnych korzyści, również wyborczych, niż wprowadzanie programów socjalnych w rodzaju 500 plus.

– To jest podatek karny, płacony od naszej aktywności i to aktywności ponad przeciętną – przypomniał Andrzej Sadowski.

