Polaków zapytano o emerytury. Są wyniki sondażu

8 września rząd przyjął projekt podwyższający kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i podwyższający próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że proponowane zmiany to "historyczna obniżka podatków".

Jak wylicza "Super Express", większość emerytów, których świadczenie brutto plasuje się w kwocie od 1066 do 4500 zł na rękę, zyska na propozycjach rządu. "Najbardziej zyskają osoby z emeryturą wysokości 2100 zł, bo wzrośnie ona o ponad 180 zł. Z kolei seniorzy z głodowymi emeryturami (poniżej 1000 zł) nie zyskają ani nie stracą na Polskim Ładzie, zaś osoby z wyższymi świadczeniami (powyżej 4500 zł), będą nieco stratni" – czytamy w gazecie.

Sondaż: Polacy o emeryturach bez podatku

Dziennik opublikował w sobotę wyniki sondażu, w którym zapytano ankietowanych, czy rząd powinien wprowadzić emeryturę bez podatku dla wszystkich seniorów. 77 proc. pytanych odpowiedziało twierdząco, z czego 51 proc. "zdecydowanie tak", a 26 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania było w sumie 13 proc. badanych. Z kolei 10 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Andrzej Sadowski, poproszony o komentarz do wyników badania, stwierdził, że "nasze społeczeństwo jest normalne i nie widzi powodu, aby różnicować Polaków". – Widać też w wynikach, że społeczeństwo nie zazdrości innym zamożności i nie chce im niczego zabrać. Partie, które chcą obciążać bardziej zamożnych podatkami i składkami, są w błędzie – ocenił ekonomista w rozmowie z "SE".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-14 września na próbie 1048 Polaków.

