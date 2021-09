"Ważna zmiana w Polskim Ładzie". Schreiber przekazał wiadomość

"Ważna zmiana w Podatkowym Polskim Ładzie. Premier Mateusz Morawiecki rekomendował klubowi PiS zgłoszenie poprawki wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł. Jeszcze dziś zgłosimy ją w Sejmie" – podał na Twitterze Łukasz Schreiber.

"Dziękuję za współpracę Ministerstwu Finansów i przewodniczącemu Komisji Finansów Publicznych Henrykowi Kowalczykowi" – dodał.

W kolejnych tweetach minister podał więcej szczegółów.

"Poprawka dotyczy tych, co maja przychód zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej w przedziale ok 70-132 k rocznie. Rozwiązanie zrównujące osoby na skali podatkowej przy uop i jdg. To spowoduje ze do ok 150 k rocznie nikt na skali podatkowej nie będzie stratny" – napisał.

Polski Ład

Ministerstwo Finansów przekonuje, że dla 90 proc. płacących podatki zmiany będą neutralne bądź korzystne. Na zmianach skorzystać ma niemal 18 mln Polaków. Większość emerytów i osób najuboższych przestanie płacić PIT. W portfelach Polaków ma zostać niemal 16,5 mld zł rocznie.

Polski Ład uderzy przede wszystkim w prowadzących własną działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym. Wzrost składki zdrowotnej oraz brak możliwości odliczenie jej od podatku dochodowego oznaczać będą dla nich dodatkowe obciążenia finansowe.

Niedawno, na stronie internetowej Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw napisano, że "Polski Ład nie może być wprowadzany kosztem polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym". Podkreślono, że w 2019 roku było około 700 tys. takich firm w Polsce.

