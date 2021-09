Więźniowie będą sprzątać nielegalne wysypiska śmieci

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 500 tys. zł na sprzątnięcie nielegalnego składowiska odpadów. Środki zostaną przeznaczone na pracę dla osób osadzonych w zakładach karnych" – poinformowało w środę Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

– W ramach programu chcemy aktywizować osoby skazane, a przy tym sprzątać wysypiska. To także element resocjalizacji. Wiele osób skazanych zgłasza się do pracy m.in. do sprzątania odpadów, takie działania pozwolą na wsparcie samorządów w walce o czyste środowisko – mówił na konferencji prasowej wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

10 mln zł nawiązki od przestępców

Dodał, że zmieniane są także przepisy karne. – Zaproponowaliśmy największą nowelizację Kodeksu karnego od lat 90-tych m.in. zaostrzająca w sposób znaczący kary za przestępstwa środowiskowe. W nowelizacji przewidujemy m.in. nawiązki do 10 mln zł od przestępców na cele związane z utylizacją zalegających odpadów – tłumaczył.

Wiceminister przypomniał, że na stronie internetowej GIOŚ został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów. – Apeluję, aby uważnie obserwować swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informować Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami poprzez formularz zgłoszeniowy – podkreślił.

Jak przekazał Ozdoba, po anonimowym zgłoszeniu przez formularz na stronie www.gios.gov.pl Departament ds. Zwalczania Przestępczości koordynuje taką sprawę z policją, samorządami i wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska.

