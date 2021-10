Kto „Prowadzi w zielonej zmianie”? Pokaże to PGE

Hasło kampanii brzmi „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”. Ale to nie jedyne, co usłyszymy. PGE Polska Grupa Energetyczna zaangażowała się w szereg przedsięwzięć, które potwierdzają jej status lidera w zielonej zmianie. Teraz postanowiła o tym poinformować za pośrednictwem spotów, jakich do tej pory nie było.

Jako PGE mamy argumenty, żeby odważnie mówić o tym, że prowadzimy w zielonej zmianie. Z jednej strony PGE to lider i najbardziej zaawansowana w dążeniu do neutralności klimatycznej grupa energetyczna w Polsce. Z drugiej strony, PGE to firma pomocna, opiekuńcza wobec klientów, służąca im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

PGE dba o środowisko

Slogan „Prowadzimy w zielonej zmianie”, zacznie towarzyszyć głównemu logo PGE. Będzie informował o tym, o czym niewielu, zwłaszcza tych niezainteresowanych elektroenergetyką nie wie. Że to PGE, poza byciem liderem zielonej zmiany na rynku, podejmuje działania pomocowe i opiekuńcze w stosunku do społeczeństwa polskiego i polskiego klimatu.

Na inaugurującej kampanię konferencji dowiedzieliśmy się, że wybór wspomnianego hasła „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” nie był przypadkowy. Firma uznała, że biorąc pod uwagę czyste fakty, ma prawo się nim szczycić.

Jak wyjaśnił Wojciech Dąbrowski PGE Polska Grupa Energetyczna „aspiruje do tego, aby marka była postrzegana jako nowoczesna, dbająca o środowisko i działająca w zrównoważony sposób”, bo tak jest w rzeczywistości.

Liderowanie przez PGE zielonej zmianie zaczęło się już jakiś czas temu.

W październiku ubiegłego roku przyjęliśmy strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, którą konsekwentnie realizujemy. Wpisanie zielonej zmiany w markę PGE jest oczywiste i niezbędne oraz zobowiązuje nas, jako lidera transformacji energetycznej w Polsce do dalszych działań i budowania silnej polskiej marki – mówi Wojciech Dąbrowski

Zwierzęta bohaterami reklamowymi

Nowa strategia marki PGE oznacza również nową kreację reklamową. To dlatego, żeby jak najskuteczniej dotrzeć do bezpośrednio zainteresowanych i tych, których wszystko to dotyczy: Polaków.

Dlatego głos w kampanii reklamowej „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” został oddany zwierzętom zamieszkującym w Polsce. To ich zabawne dialogi i monologi „opowiedzą” o zmianach wprowadzanych przez Grupę PGE i tym, jak pozytywny mają one wpływ na życie wszystkich mieszkańców Polski.

Tak jak i hasło, tak wybór zwierzęcych bohaterów reklamowych spotów był nieprzypadkowy. Twórcy kreacji zainspirowani zostali bowiem dotychczasową aktywnością PGE w zakresie ochrony środowiska. Od lat gigant elektroenergetyczny wspiera polskie parki narodowe, takie jak m.in. Roztoczański Park Narodowy i Biebrzański Park Narodowy. Działania ochronne PGE na rzecz różnych gatunków zwierząt, w tym bocianów i sokołów, również nie są prowadzone od wczoraj. Firma uznała, że dobrze by było, żeby wiedzieli o nich wszyscy Polacy.

Konkretnie, jakie spoty zobaczymy?

Bardzo polskie, kolorowe i składające hołd naturze. Ta ostatnia została w nich pokazana z pełną gamą kolorów i przestrzennie. Wiatr i słońce stały się w spotach podstawowymi elementami budowania odpowiedniej atmosfery.

Jeśli chodzi o samą sztukę, to inspiracją w realizacji spotów stały się najlepsze filmy przyrodnicze. Zostały w nich wykorzystane przede wszystkim ujęcia najbardziej uznanych polskich filmowców przyrodników. Jeśli chodzi o zwierzęcych bohaterów kampanii, to „aktorami” zostały gatunki żyjące na terenie Polski. Taka decyzja ma dodatkowo wzmocnić wizerunek PGE, jako marki silnie związanej z Polską i polskością.

Spoty wizerunkowe pod nazwami „Wiatr zmian”, „Militarne mewy”, „PGE Spa” oraz „Wyliczanka” odnoszą się odpowiednio do biznesowej działalności PGE, w tym budowy i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej. Przypomnijmy, że firma chce osiągnąć do 2030 roku 2,5 GW i 6,5 GW do 2040 roku. Chce kontynuacji budowy mocy w fotowoltaice i osiągnięcia do 2030 roku 3 GW oraz rozbudowy mocy w lądowych elektrowniach wiatrowych o dodatkowy 1 GW do 2030 roku.

Tymczasem spoty produktowe, które nazywają się „Stuknij w klawiaturę” i „Muzycy”, nawiązują bezpośrednio do konkretnych ofert PGE Obrót, w tym usług e-bok, e-faktura i e-sklep.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest liderem, nie tylko zielonej zmiany, ale również biznesowym, zatem kampania zostanie przeprowadzona z należytym rozmachem. Spoty będą obecne we wszystkich mediach – w telewizji, prasie, internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej. Nacisk położono zgodnie na telewizję i internet. To w tych mediach, jak uznała PGE, są największe zasięgi, pozwalające dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a jednocześnie pozwalające szczegółowo mierzyć efekty kampanii.

Właściwa kampania wizerunkowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej zostanie przeprowadzona w październiku 2021 roku, a kampania PGE Obrót rozpocznie się w połowie października, a zakończy w połowie listopada 2021 roku.

Tekst powstał na podstawie materiałów z konferencji partnera.

