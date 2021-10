"Takich podwyżek jeszcze nie było". Świetne wieści dla emerytów

O zmianach, które już w przyszłym roku czekają polskich emerytów pisze wtorkowy "Super Express". Jak donosi gazeta, 2022 rok będzie dla seniorów rekordowy pod względem podwyżek świadczeń. "Już w styczniu większość emerytur wzrośnie dzięki zwolnieniu ich z podatku, w marcu emerytury zostaną zwaloryzowane, a w kwietniu każdy emeryt dostanie trzynastkę. Niektórzy w całym roku zauważą na koncie nawet 5 tys. zł więcej!" – czytamy.

Dziennik przypomina o "Polskim Ładzie", według założeń którego od stycznia wzrosną świadczenia ZUS, co będzie konsekwencją podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Dla większości emerytów będzie to oznaczało, że podatku nie zapłacą wcale, a wysokość ich świadczenia wzrośnie nawet o 190 zł miesięcznie. Nieco stratni mają być zamożniejsi emeryci, bo ich dotnie podwyższenie składki zdrowotnej.

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści dla seniorów. Już w marcu świadczenia będą waloryzowane. W związku z drastycznym wzrostem cen, wskaźnik waloryzacji może - według wyliczeń "Super Expressu" - wynieść nawet 7,7 proc.

13. emerytura. Ile wyniesie?

Kolejnym aspektem składającym się na sytuację emerytów jest 13. emerytura. Gazeta przypomina tu wypowiedź minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, która poinformowała, że minimalna gwarantowana emerytura wzrośnie od marca o okrągłe 100 zł brutto (z 1250 do 1350 zł). To - jak zauważa dziennik - ma znaczenie dla ustalenia wysokości "trzynastki". Ile więc może wynieść? To wyjaśnił w rozmowie z gazetą prezes Instytutu Emerytalnego.

– Przy takiej emeryturze minimalnej emeryci, otrzymujący z ZUS świadczenia niższe od 2387 zł miesięcznie (bez podatku), dostaną trzynastkę w kwocie 1228,5 zł. Z kolei przy wyższych świadczeniach trzeba będzie odjąć nie tylko składkę zdrowotną, lecz także 17-proc. podatek. Wówczas trzynastka wyniesie 999,5 zł – powiedział Antoni Kolek.

Czytaj też:

"Ważna zmiana w Polskim Ładzie". Schreiber przekazał wiadomośćCzytaj też:

Sejm przyjął ustawy Polskiego Ładu. Będzie wyższa kwota wolna od podatkuCzytaj też:

Waloryzacja emerytur. Maląg podała, ile wyniesie podwyżka