"Dobre informacje z rynku pracy". Maląg podała dane dotyczące bezrobocia

Minister Marlena Maląg podczas środowej konferencji prasowej podała dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce we wrześniu. Wynika z nich, że bez pracy pozostawało 5,6 proc. osób w wieku produkcyjnym.

Rynek pracy w Polsce

– Kolejne dobre informacje płyną z rynku pracy. Stopa bezrobocia za wrzesień to 5,6 proc. Jest to stopa niższa niż w sierpniu bieżącego roku o 0,2 p. p., ale również niższa o 0,5 p. p niż w ubiegłym roku w tym samym czasie – powiedziała szefowa MRiPS.

– Na koniec września 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca sierpnia 2021 r. liczba ta zmniejszyła się o 24,8 tys. osób – dodała minister.

Zdaniem Maląg tak dobre wyniki to efekt przemyślanej działalności rządu w okresie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

– Pokazuje nam to, że polska gospodarka dzięki rządowemu wsparciu bardzo dobrze poradziła sobie z epidemią koronawirusa. Dążymy do tego, aby ratować miejsca pracy, a impulsem do rozwoju gospodarki jest Polski Ład – stwierdziła.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane w kraju zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (8,6 proc.) oraz podkarpackim (8,3 proc.). Z kolei najmniej osób bez pracy pozostawało w województwie wielkopolskim (3,3 proc.), śląskim (4,5 proc.) oraz mazowieckim i małopolskim (4,8 proc.).

twitter

We wrześniu 2021 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,6% więcej niż w sierpniu 2021 r. i o 9,4% więcej niż we wrześniu 2020 r.

Aplikacja pomoże w znalezieniu pracy

Maląg poinformowała również o przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej aplikacji na smartfony, dzięki której łatwiej będzie znaleźć pracę bezrobotnym.

– W ministerstwie przygotowaliśmy aplikację mobilną ePraca dla osób szukających pracy. Znajdziemy w niej informacje o ofertach pracy oraz wydarzeniach publikowanych przez powiatowe urzędy pracy – przekazała minister.

Aplikacja będzie dostępna do pobrania na oba najpopularniejsze systemu operacyjne smartofnów i będzie bezpłatna.

Czytaj też:

"Takich podwyżek jeszcze nie było". Świetne wieści dla emerytówCzytaj też:

Waloryzacja emerytur. Maląg podała, ile wyniesie podwyżka