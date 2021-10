Holandia zablokuje środki z KPO dla Polski? Parlament domaga się tego od rządu

Komisja Europejska "zamroziła" polski Krajowy Plan Odbudowy z powodu obaw związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz samorządowymi uchwałami sprzeciwiającymi się ideologii LGBT. Zaważył również wniosek premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

KPO to dokument niezbędny do otrzymania środków z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Termin jego zatwierdzenia minął, a Komisja nie przedstawiła dotąd żadnych merytorycznych zastrzeżeń do jego treści. Polski rząd wskazuje, że KE nie ma prawnych ani merytorycznych podstaw do blokowania wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał wyrok ws. wniosku złożonego przez premiera. TK uznał, że wybrane przepisy Traktatu UE są niezgodne z Konstytucją RP. W niedzielę w Warszawie odbył się w związku z tym protest w obronie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Holandia nie wyda zgody?

Jak informuje korespondentka Polsat News, Holandia może nie wydać zgody na przekazanie Polsce środków z tytułu KPO.

"Holenderski parlament wezwał swój rząd do niewydawania zgody na 36 mld euro dla Polski z KPO w związku z wyrokiem TK. Krajowe plany odbudowy nawet jeśli otrzymają zielone światło Komisji Europejskiej, muszą być też zatwierdzone przez wszystkie pozostałe unijne stolice" – poinformowała na Twitterze Dorota Bawołek.

Sjoerd Sjoerdsma, holenderski poseł opublikował w mediach społecznościowych pismo w tej sprawie. Jak przyznał pięć holenderskich partii chce "podjęcia działań wobec polskiego rządu".

