Mieszkania coraz droższe. Ekspert: Sytuacja bez precedensu

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się w październiku tego roku podnieść stopy procentowe, które wcześniej były niemal na poziomie zerowym, z 0,1 do 0,5 proc. To pierwsza taka sytuacja w kraju od dziewięciu lat. Eksperci oceniają jednak, że nie będzie to miało wpływu na spadki cen na rynku mieszkań.

Sytuacja bez precedensu od '89 r.

Według specjalistów cytowanych przez portal bankier.pl podwyżka stóp procentowych nie ostudzi popytu na mieszkania w Polsce, a więc ceny na rynku nieruchomości cały czas będą rosły. Pojawiły się nawet głosy o bańce cenowej.

– Z jednej strony wydaje się, że mieszkania są już zbyt drogie i bańka musi w końcu pęknąć, jednak brak gruntów pod zabudowę, rosnące ceny wykonawstwa i materiałów budowlanych nie przemawiają za ich spadkiem – mówi Anna Karaś, analityk rynku nieruchomości z firmy Cenatorium.

– Na rynku mieszkaniowym pieniądze lokują też mniejsi inwestorzy. Dzieje się tak z uwagi na wypychanie przez banki środków klientów z lokat. Są one przenoszone głównie na rynek nieruchomości jako najbezpieczniejszy oraz najbardziej stabilny. Jednak mamy do czynienia z nieprzerwanym wzrostem dziesiąty rok z rzędu, co jest sytuacją bez precedensu od czasu przemian politycznych w 1989 roku – komentuje Michał Kubicki, prezes zarządu CMP Center Management Polska. I dodaje, że sytuacja zaczyna się robić niebezpieczna: – Gdzie długotrwałe wzrosty, tam i mocne spadki. W obecnej sytuacji iskrą zapalną może być tąpnięcie w polityce, gospodarce czy też na światowych rynkach.

