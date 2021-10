Będą zmiany w 500 plus. Sejm odrzucił weto Senatu

500 plus, zdjęcie ilustracyjne

Sejm odrzucił senackie weto do nowelizacji ustawy dot. przekazania wypłaty 500 plus do ZUS.

Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu poparło 237 posłów, 209 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Co się zmieni? Nowelizacja zakłada przekazanie obsługi programu "Rodzina 500+" do ZUS, wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie w formie elektronicznej i wypłacanie świadczeń jedynie na konto bankowe. Wnioski mają być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną. Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski mają być składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, mają być przez nie realizowane do końca obecnego okresu. Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8 proc. wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu – 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł. 500 plus – ile to kosztuje? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1 proc. łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500 plus zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie. Program "Rodzina 500+" to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko. Czytaj też:

Polaków zapytano czy wierzą Tuskowi ws. 500 plus. Wynik jednoznaczny