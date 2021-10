Kaczyński: Musi chyba się zdarzyć jakiś szok, by niektórzy otrzeźwieli

Jarosław Kaczyński udzielił obszernego wywiadu tygodnikowi "Sieci". Wicepremier odniósł się m.in. do rosnących w Polsce cen.

"Rodzaj szaleństwa"

– To jest rodzaj szaleństwa. Musi się chyba zdarzyć jakiś szok, by niektórzy otrzeźwieli– powiedział Kaczyński zapytany o unijną politykę walki z paliwami kopalnianymi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił także o szalejącej w kraju inflacji. – To jest inflacja kosztowa związana z rosnącymi cenami energii. Wpływ poszczególnych państw na to jest ograniczony. Narodowy Bank Polski podniósł pierwszy raz od dziewięciu lat stopy procentowe. Za kilka miesięcy pewnie przyniesie to jakieś efekty, ale nie sądzę, że rozwiąże problem – oznajmił.

Wicepremier został również zapytany przez dziennikarzy o źródła wzrostu cen w kraju ostatnimi czasy. – Ten wzrost cen energii związany jest także z takimi błędami Zachodu jak budowa Nord Stream 2, co Rosja już wykorzystuje. Idzie zima, a oni zamiast magazyny zapełniać, opróżnili je, co powoduje radykalny wzrost cen gazu. Ten szok cenowy jest wielokrotnie większy niż ten paliwowy z 1973 roku – stwierdził Kaczyński. I zapytał: – Czy Zachód był tak niemądry? A może jednak to są rozmowy Rosjan z samymi sobą?

– Efektem będzie tylko zapewnienie Rosji gigantycznych pieniędzy. Na co je wyda, możemy się spodziewać – dodał prezes PiS.

Nowe pomysły

Kaczyński w wywiadzie odniósł się także do założeń Polskiego Ładu – programu, który miał pomóc wyjść Polakom z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

– Ten plan się sprawdzi wtedy, gdy będzie realizowany. Na poziomie komunikacyjnym musimy to wzmocnić, szukać nowych pomysłów, bo funkcjonuje wokół niego wiele mitów. Jak choćby ten o podwyżce podatków, co dotyczy jakiegoś marginalnego wycinka. Dla ponad 90 proc. podatników to będzie neutralne lub bardzo korzystne. To wielka szansa, by Polskę pozytywnie i szybko zmienić, dogonić Zachód, co dawno powinniśmy zrobić – powiedział wicepremier.

