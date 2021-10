Konfederacja z projektem ustawy i apelem do premiera. Winnicki: To jedyny ratunek

Na zwołanej w poniedziałek w Sejmie konferencji prasowej politycy Konfederacji Wolność i Niepodległość przedstawili projekt nowej ustawy. Zakłada on zwolnienie z podatku VAT od energii elektrycznej.

"Rachunek za prąd bez VAT"

– Konfederacja proponuje konkretną, prostą ustawę – zapowiedziała na konferencji mec. Anna Bryłka z Ruchu Narodowego. Politycy ugrupowania chcą, aby zwolnić obywateli z podatku VAT od energii elektrycznej. Zaapelowano także do premiera Mateusza Morawieckiego o "asertywną politykę energetyczną", szczególnie na forum międzynarodowym.

– Od dwóch lat zgadzamy się na wszystkie cele klimatyczne, które proponuje UE, obciążające, przez wzrost cen prądu, polskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa – powiedziała Bryłka. Jak tłumaczono, w cenie prądu Polacy płacą 23 proc. podatku VAT.

"Nie mieliście odwagi"

W mocnych słowach do rządu Prawa i Sprawiedliwości odniósł się poseł Robert Winnicki. – Nie mieliście odwagi, żeby chronić naszych interesów na forum UE, skapitulowaliście w sprawie polityki klimatycznej, to miejcie odwagę znieść VAT na prąd. Ta ustawa to jedyny ratunek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – powiedział.

Kilka dni temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że przeznaczy 1,5 mld złotych na rekompensaty podwyżek cen prądu dla odbiorców indywidulanych. Szef resortu Michał Kurtyka podkreślił, że rządowi zależy na pomocy finansowej najuboższym Polakom, których najbardziej dotkną podwyżki cen za energię.

Ostatnio o rosnących cenach dyskutowano również podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Grupa eurodeputowanych zaapelowała, żeby podjąć działania w celu ochrony osób najbardziej dotkniętych wzrostem rachunków za prąd.

