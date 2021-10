Müller: Korekty w rządzie zostaną dokonane do końca października

Müller o terminie zmian personalnych w rządzie mówił na zwołanej w środę w Sejmie konferencji prasowej.

Korekty w rządzie

– Do końca października korekty w rządzie zostaną dokonane. W tej chwili pan premier jest w rozjazdach, więc siłą rzeczy to byłoby trudne do przeprowadzenia – oznajmił podczas spotkania z dziennikarzami Piotr Müller.

Przypomnijmy, że o pierwszych zmianach w składzie Rady Ministrów informował już prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przywrócone ma zostać Ministerstwo Sportu, którego szefem zostanie polityk Partii Republikańskiej Adama Bielana Kamil Bortniczuk. Wiceministrem będzie poseł Łukasz Mejza. Obecnie tym obszarem zajmuje się w ramach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński.

Działania KE

Rzecznik prasowy rządu na konferencji odniósł się również do sprawy wstrzymania dla Polski środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, które miały służyć państwom członkowskim do naprawienia gospodarek po kryzysie spowodowanym pandemią koronawiursa.

– Większość państw pod koniec roku dostanie środki z Funduszu Odbudowy. My cały czas czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Wstrzymywać środki można w ramach procedur objętych traktatami. Jest wyraźnie napisane, w jaki sposób odbywa się procedura i jakie mogą być dalsze kroki w tym zakresie – powiedział Piotr Müller.

– Jeżeli chodzi o działania Komisji Europejskiej, to można się spodziewać różnych wariantów, także tego, że w tym roku zaliczki nie będzie. Środki płynnościowe Polska jednak ma. W przyszłym tygodniu ogłosimy założenia Polskiego Ładu. Tu Fundusz Odbudowy nie jest potrzebny – oznajmił rzecznik rządu.

Środki finansowe Komisja Europejska "zamroziła" Polsce w związku z negacją prymatu prawa unijnego nad krajowym. W tej sprawie, po wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono w nim, że niektóre zapisy Traktatów UE są niezgodne z Konstytucją RP.

