Spisek firm Google i Facebook? Sprawa w Sądzie Federalnym USA

Google i Facebook miały współpracować ze sobą w sposób nielegalny, aby wyeliminować resztę podmiotów z rynku internetowej reklamy.

Duopol gigantów

Sprawę prowadzi Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niedługo odtajnione mają być dokumenty, które udowodnią do tej pory domniemaną współpracę. O sprawie poinformował jako pierwszy amerykański tabloid "New York Post".

Bieg zdarzeń w ubiegłym roku zapoczątkował prokurator generalny stanu Teksas w USA Ken Paxton. Złożył on wniosek o uruchomienie postępowania antymonopolowego przeciwko firmie Google – największemu dostawcy usługi wyszukiwania informacji w Internecie na świecie. Dokumentacja sprawy była do tej pory niejawna, o co mieli ubiegać reprezentanci Google, ale taki stan rzeczy zmienił ostatnio Sąd Federalny, nakazując odtajnienie pism.

Według postawionych zarzutów Google w 2017 roku skontaktował się z Facebookiem, gdy zdał sobie sprawę, że gigant mediów społecznościowych stał się jego głównym konkurentem na rynku internetowej reklamy. Google miał zaproponować Facebookowi dostęp na wyłączność do informacji związanych z jego aukcjami reklamowymi. W zamian Facebook musiał zaprzestać ekspansji reklamowej poza swoją sieć społecznościową, na co miał przystać. Porozumienie miało na celu zapewnienie koncernowi Google utrzymania bezpiecznej, niezagrożonej pozycji na rynku reklamy internetowej.

Rozwój social media

Duże zmiany na rynku mediów społecznościowych zapowiedział Facebook. Firma Marka Zuckerberga ma ogłosić wkrótce zmianę nazwy. Póki co, szczegóły rebrandingu nie są znane. Wiadomo tylko, że zmianie nie ulegnie nazwa samego serwisu społecznościowego, ale całego koncernu.

Facebook ma w planach także stworzenie fikcyjnego wszechświata "metaverse", składającego się z przestrzeni 3D. Nowy projekt w ciągu pięciu lat może przynieść nawet 10 tys. miejsc pracy dla specjalistów od świata wirtualnego z krajów Unii Europejskiej. Inwestycja wyniesie 50 mld dolarów i ma zostać ukończona za 10-15 lat.

