Zmiany w programie 500 plus. Wypłata pieniędzy tylko na konto

Nowości mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Pieniądze tylko na konto

Od 1 stycznia 2022 roku dystrybucją środków z programu Rodzina 500 plus ma się zająć Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O zmianie poinformowała prezes instytucji Gertruda Uścińska. Nowelizację ustawy w tej sprawie podpisał już prezydent Andrzej Duda. Obsługę świadczenia ZUS przejmować będzie jednak stopniowo – podkreślił rzecznik prasowy ZUS-u Paweł Żebrowski. Obecnie 500 plus zajmują się samorządy gminne z wykorzystaniem m.in. tzw. profilu zaufanego.

Największa zmiana dotyczy jednak sposobu przekazywania rodzinom samych pieniędzy. Od przyszłego roku możliwe to będzie jedynie za pomocą bankowości elektronicznej, a dokładnie portalu informacyjno-usługowego Empatia. Wnioski rodzice składać będą mogli również tylko drogą elektroniczną – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS szykuje się do obsługi

– Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi tego zadania od Nowego Roku. Mamy już doświadczenie w realizowaniu tak dużych projektów – powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Wnioski mają być rozpatrywane automatycznie, czyli tak jak wcześniej m.in. tzw. tarcze antykryzysowe.

– Świadczenia wypłacane obecnie przez gminy nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami urzędów samorządowych, które wypłacają świadczenie 500 plus – wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Do Zakładu będzie można kierować od 1 stycznia tylko wnioski o nowe świadczenia 500 plus, czyli na nowo urodzone dzieci. Firma zajmuje się już programem rządowym Dobry start, czyli tzw. wyprawkami szkolnymi.

Program Rodzina 500 plus

Rządowy program Rodzina 500 plus działa w Polsce od 2016 roku. Ma być fundamentalnym wsparciem finansowym dla polskich rodzin z dziećmi.

Do tej pory rząd na dystrybucję środków przekazał ponad 160 mld złotych. Projekt monitoruje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj też:

Zmiany w podatku PIT dla rodzin z czwórką dzieci. Przychód zamiast dochoduCzytaj też:

Dziambor: Dzieje się to, co zapowiadaliśmy. Przyjdzie dzień, że 500 plus nie będzie nic warteCzytaj też:

Co z opieką perinatalną i okołoporodową? "Nic nie weszło w życie"