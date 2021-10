"Czternastka" jeszcze w tym tygodniu. Ile wyniesie nowa emerytura?

Polskim seniorom już w tym tygodniu przyznana będzie tzw. czternastka, czyli dodatkowe świadczenie przysługujące z racji wieku.

Pieniądze dla emerytów

Pieniądze z 14. emerytury trafią do ok. 9,1 mln emerytów i rencistów w Polsce, w tym ok. 7,9 mln z nich w pełni. To jednak najpewniej ostatni raz, gdy "czternastka" będzie wypłacana, bowiem projekt nie znalazł się z założeniach budżetu państwa na 2022 rok.

Niektórzy z emerytów środki finansowe na konto otrzymają jeszcze w tym tygodniu. Reszta na wypłatę pieniędzy może liczyć w listopadzie wraz z podstawowymi świadczeniami.

Wysokość 14. emerytury będzie zależna od wysokości comiesięcznej wypłaty środków finansowych. Emeryci, którzy otrzymują mniej niż 2900 złotych brutto miesięcznie otrzymają "czternastkę" w wysokości najniższej emerytury, tj. 1250,88 złotych brutto. Kwota netto wyniesie więc 1022,30 złotych.

Co z wnioskami o "czternastkę"?

Dodatkowe, jednorazowe świadczenie otrzymają osoby, którym na dzień 31 października 2021 roku będzie przysługiwała emerytura, renta, renta socjalna albo świadczenie przedemerytalne. Wniosków o "czternastkę" nie trzeba składać, ponieważ pieniądze są wypłacane z urzędu.

Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy natomiast złożyć tylko wtedy, jeżeli chcemy ubiegać się o jedno z wymienionych wyżej świadczeń. Dokumenty mogą zatem składać obywatele, którzy mają prawo do emerytury, ale jeszcze z niego nie korzystały, zaś chciałyby się załapać na wypłatę "czternastki".

Wzrost emerytur

W przyszłym roku wzrost minimalnej emerytury ma wynieść co najmniej 5 proc. Zapowiedziała to minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Najważniejsze, że seniorzy nie muszą wykonywać praktycznie żadnych ruchów. Czekają na swoją emeryturę, czekają na swoją rentę i w tym czwartym kwartale, razem z tym świadczeniem, zostanie wypłacona przez ZUS czternasta emerytura – mówiła polityk kilka dni temu na antenie Polskiego Radia.

