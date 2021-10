Poseł PiS o inflacji: To są konsekwencje polityki energetycznej w całej Europie

Parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości mówiła o rosnących cenach w Polsce na antenie Radia Wrocław.

Inflacja w Polsce i Europie

Winą za rosnące ceny energii Polacy najbardziej obarczają rząd – wynika z badań, które niedawno opublikowała firma Ipsos. Takiego zdania było 63 proc. respondentów. 28 proc. badanych za głównego winowajcę uznało Unię Europejską, również 28 proc. – przedsiębiorstwa produkujące energię, 19 proc. – podmioty zagraniczne, w tym Rosję.

Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z PiS, z rosnących cen "chyba każdy zdaje sobie sprawę". Deputowana zaznaczyła jednak, iż inflacja dotyka nie tylko Polski, ale całej Europy. – To są konsekwencje polityki energetycznej. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Inflacja i energetyka są ze sobą bardzo powiązane – skomentowała polityk.

– Zwróćcie państwo uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ta inflacja wzrosła, niestety, i trzeba to kontrolować – mam nadzieję, że to się bardziej nie będzie rozpędzać, ale z drugiej strony – na przestrzeni ostatnich lat, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wzrosła najniższa krajowa, wzrosła średnia pensja krajowa i ciągle jednak ten wzrost jednego i drugiego w porównaniu do inflacji, to jest jakby duży zapas – stwierdziła Stachowiak-Różecka.

Polski Ład w przyszłym roku

Ostatnio rząd zaprezentował założenia programu Polski Ład. Na inwestycje dla samorządów skierowanych ma być ponad 23 mld złotych. Ze wsparcia skorzystają m.in. wszystkie miasta wojewódzkie.

Pieniądze zostaną wypłacone w przyszłym roku. – To będzie systematycznie wypłacane i myślę, że przyszły rok będzie tym rokiem, w którym inwestycje ruszą pełną parą – oznajmiła Mirosława Stachowiak-Różecka.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu rządem bardzo gospodarnym i rzeczywiście te środki jesteśmy w stanie wypracować, mówiąc krótko, dzięki własnej gospodarności, własnym projektom gospodarczym, własnym pomysłom, regulacjom podatkowym i reformom – zapowiedziała poseł PiS.

