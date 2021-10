UE chce ustanowić jedną ładowarkę do wszystkich urządzeń mobilnych

Frustracja spowodowana używaniem różnych kabli USB do ładowania smartfonów, tabletów lub aparatów ma być jedynie złym wspomnieniem. UE chce ułatwić życie konsumentom i ograniczając ilość e-odpadów.

Jak wyjaśnia przewodnicząca parlamentarnej Komisji Ochrony Konsumentów, niemiecka europosłanka Anna Cavazzini, Parlament Europejski od 10 lat naciska na jeden standard, dzięki czemu nie potrzebowalibyśmy już wielu kabli, tylko jednego. Komisja Europejska próbowała namówić do tego firmy za pomocą dobrowolnych porozumień, co częściowo się udało. Jednak nie wszystkie firmy się zgodziły i dlatego KE zaproponowała przepisy dotyczące ustanowienia jednej, wspólnej, standardowej ładowarki.

Dostaniesz telefon bez kabla

Projekt składa się z dwóch części: jedna to wspólny standard dla kabli i urządzeń, co oznacza, że będą one w przyszłości wymienne. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować swoje urządzenia dowolnym kablem. Druga część projektu to rozdzielenie zakupu produktu od ładowarki.

Gdy kupujemy nowy telefon, często automatycznie dostajemy nowy kabel – zauważyła Cavazzini. – W przyszłości telefony i urządzenia nie będą już automatycznie sprzedawane z kablami, co zmniejszy ilość odpadów elektronicznych – dodała.

Oznaczałoby to, że konsumenci będą musieli kupować kable osobno, ale ponieważ większość już je posiada, zdaniem PE, nie powinno się to wiązać z dużymi kosztami.

Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?

Optymistyczna prognoza przewiduje, że przepisy wejdą w życie w 2024 r. Szefowa Komisji Ochrony Konsumentów PE ma nadzieję, że do końca 2022 r. europarlament zakończy prace nad projektem i osiągnie porozumienie z reprezentującą rządy państw Unii Europejskiej Radą UE. Wówczas kraje będą miały dwa lata na wdrożenie ustawy.

Chociaż prace nad projektem w PE oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęły, niektórzy eurodeputowani już wezwali do uwzględnienia w nim wszystkich urządzeń.

Czytaj też:

PE chce ograniczenia prędkości do 30 km/h w terenie zabudowanym