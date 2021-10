„Poważny przełom”. Biden ogłosił koniec wojny handlowej z UE

Joe Biden oraz inni najważniejsi światowi politycy biorą udział w szczycie G20, który w tym roku odbywa się w Rzymie. Prezydent Stanów Zjednoczonych oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen we wspólnym oświadczeniu poinformowali o porozumieniu, które znosi cła na stal i aluminium eksportowane do USA z UE.

– Stany Zjednoczone i Unia Europejska osiągnęły wielki przełom, który pomoże w walce ze zmianami klimatu, jednocześnie chroniąc amerykańskie miejsca pracy i amerykański przemysł – stwierdził przywódca USA. Z kolei szefowa KE powiedziała, że nowa umowa jest „wielkim krokiem naprzód w walce ze zmianami klimatu” i że „stanowi kamień milowy w odnowionym partnerstwie UE-USA”.

Decyzja Trumpa

W 2018 roku Donald Trump ogłosił 25-procentowe cła na import stali i 10-procentowe cła na aluminium, aby wesprzeć borykające się z trudnościami amerykańskie branże. Posunięcie to zostało szybko odrzucone przez amerykańskich producentów produktów wykonanych ze stali i aluminium, którzy utrzymywali, że cła kosztują miejsca pracy w ich działalności i podnoszą ceny konsumenckie.

Porozumienie znoszące cła ma mieć szereg pozytywnych skutków dla amerykańskiej gospodarki. Prezydent Biden stwierdził, że ten ruch obniży koszty dla amerykańskich konsumentów, wzmocni amerykański przemysł stalowy i stworzy dobrze płatne miejsca pracy.

Umowa USA-UE

W ramach umowy USA i UE zobowiązały się do wynegocjowania do 2024 r. porozumienia sektorowego w sprawie handlu stalą i aluminium. Prezydent Biden powiedział, że umowa będzie „zachęcać do redukcji emisji w jednym z najbardziej emisyjnych sektorów gospodarki światowej”.

Biden i von der Leyen zobowiązali się również do pracy nad ograniczeniem dostępu do swoich rynków dla brudnej stali, czyli stali, która ma w swoim składzie inny materiał (z krajów takich jak Chiny).

– Porozumienie jest świadectwem potęgi amerykańskiej dyplomacji i silnych partnerstw, które zapewniają wymierne korzyści amerykańskim robotnikom i rodzinom klasy średniej w Ameryce – podsumował Joe Biden.

– Będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aby zapewnić długoterminową rentowność naszego przemysłu i zachęcić do produkcji i handlu stalą niskowęglową – zapewniła Ursula von der Leyen.

