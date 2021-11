Zdrowie jako pretekst

Jeszcze 19 września Ministerstwo Finansów pisało na Twitterze: „Informacje o planach drastycznej podwyżki akcyzy na alkohol to fake news. W MF nie toczą się prace w tym kierunku. #StopFakeNews”. Dzisiaj wiemy już, że akcyza nie tylko na alkohol, lecz także na wyroby tytoniowe zostanie podwyższona, prawdopodobnie od stycznia przyszłego roku, choć od poprzedniej podwyżki minęły zaledwie niespełna dwa lata (koniec 2019 r.). W Sejmie jest już projekt ustawy i w momencie powstawania tego tekstu czeka na swoje pierwsze czytanie. Dokument liczy sobie, bagatela, 450 stron, z czego zaledwie osiem to same przepisy, a reszta to uzasadnienie.