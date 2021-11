"Na przebudzenie trzy liczby". Gowin alarmuje o zbliżającym się problemie rządu

W październiku inflacja wyniosła 6,8 proc. i była o 1 proc. wyższa niż we wrześniu – podał w szybkim szacunku GUS.

Inflacja konsumencka wyniosła 6,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2021 r., według szybkiego szacunku danych – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8 proc. (wskaźnik cen 106,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1 proc. (wskaźnik cen 101,0)" – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9 proc. r/r, nośników energii – wzrosły o 10,2 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 33,9 proc. r/r – podano.

Gowin: Będzie gorzej

Pytany o kwestię inflacji w Polsce Jarosław Gowin przestrzega, że to najprawdopodobniej nie koniec wzrostu cen. Były wicepremier przytoczył trzy liczby.

– W polityce PiS-u doszło do wyraźnej ewolucji. Na przebudzenie trzy liczby: 600 proc. - o tyle w ciągu roku wzrosły ceny gazu, 300 proc. - o tyle wzrosły ceny nawozów sztucznych, 50 proc. - o tyle od czerwca wzrosła cena pszenicy. Co to oznacza? – pytał w programie Wirtualnej Polski. Polityk dał natychmiastową odpowiedź: "To oznacza galopującą drożyznę. W tej sytuacji my, politycy opozycji ze wszystkich partii, oczekujemy od rządu poważnej dyskusji na temat tego, jak temu przeciwdziałać. Zamiast tego jest propaganda sukcesu, w którą zamienia się Polski Ład".

Zdaniem Gowin inflacja po nowym roku może osiągnąć wynik dwucyfrowy.

– Nasz budżet jest napompowany naszymi pieniędzmi. Prawie 7 proc. to niestety nie jest koniec. Spodziewam się, że wiosną przyszłego roku inflacja może być dwucyfrowa – stwierdził.

Czytaj też:

Gowin broni von der Leyen: Po stronie KE jest dobra wolaCzytaj też:

Rekonstrukcja rządu. Gowin: Kaczyński postanowił osłabić premiera