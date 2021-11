Poczta Polska rozpoczęła prace nad nową aplikacją

Narodowy operator pocztowy podpisał umowę na wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego, obejmującego aplikację mobilną na smartfony oraz, dla osób korzystających z komputerów, dostęp do dedykowanego panelu klienta.

Celem zwiększenie szybkości doręczeń

Prace nad nową aplikacją Poczty Polskiej są w fazie początkowej. W ubiegłym miesiącu Poczta zleciła opracowanie nowego systemu informatycznego, który będzie służył do zarządzania procesami logistycznymi. Celem wprowadzenia oprogramowania ma być optymalizacja procesów transportowo-logistycznych, co z kolei ma dać efekt w postaci przyśpieszenia realizacji doręczeń przesyłek do klientów oraz przełożyć się na oszczędność surowców.

W skład oprogramowania wejdzie aplikacja mobilna na urządzenia przenośne oraz dwa panele: centralny i klienta, skierowane dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z nowych funkcji za pomocą komputerów.

Kompleksowa obsługa

"Poczta Polska deklaruje, że nowy software umożliwi przygotowanie kompleksowej obsługi przesyłek KEP (kurierskich, paczkowych i ekspresowych) począwszy od nadania, po śledzenie jej drogi, kończąc na odbiorze w automatach paczkowych. Ponadto klienci zyskają możliwość szybkiego wyszukania placówek pocztowych, skrzynek oraz punktów partnerskich, a docelowo – także realizację e-usług" – przekazał portal Wiadomości Handlowe.

Poczta na przestrzeni najbliższych 3 lat planuje przeznaczyć ok. 1,2 mld zł na inwestycje w automatyzację i informatyzację. Najważniejszymi kierunkami rozwoju Poczty w tym zakresie należą przesyłki kurierskie.

Czytaj też:

Oszuści znaleźli nowy sposób. Ostrzeżenie Poczty Polskiej