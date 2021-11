Maląg: Ostatnie sześć lat rządów to tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju rodzin

Minister rodziny i polityki społecznej bierze udział w Kongresie ESG "Polska Moc Biznesu" w Warszawie, który potrwa do 5 listopada.

– Ostatnie sześć lat sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę to tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju rodzin i dla rozwoju społecznego. Przede wszystkim w oparciu o zasady solidarności społecznej i pomocniczości. To budowanie Polski zrównoważonego rozwoju. Troska o to, aby rozwijały się najmniejsze miejscowości. Odejście od rozwoju i finansowania tylko dużych aglomeracji – powiedziała na konferencji prasowej Marlena Maląg. – Dzisiaj człowiek jest najważniejszy. Zarówno w biznesie, jak i wśród czynników społecznych, które będą definiowały, jak polskie państwo będzie się rozwijało – dodała.

"Polska Moc Biznesu" to inicjatywa, której celem jest dokonanie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach oraz wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – polskie społeczeństwo. Podczas spotkań poruszane mają być tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, dotyczące zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego w kontekstach trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz rządowego programu Polski Ład. W Kongresie biorą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister Marlena Maląg oraz wicepremier Piotr Gliński.

– Nam zależy na tym, aby Polska była silnym państwem na arenie Unii Europejskiej, opartym na rodzinie i silnych więziach społecznych. Dlatego też działania, które podjął polski rząd przez sześć lat, to konkretne projekty, które przekładają się na wsparcie społeczne, a także sytuację gospodarczą naszego kraju – oznajmiła Maląg. – Chodzi o rozwój w kapitał ludzki – rodziny z małymi dziećmi i seniorów – stwierdziła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

W miniony wtorek Ministerstwo zapowiedziało obowiązywanie emerytury bez podatku do 2500 złotych brutto od 1 stycznia 2022 roku. Koncepcja jest założeniem w ramach programu Polski Ład.

