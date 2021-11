Ekspert: Przyczyną inflacji w całej Europie jest parcie do źle zaaranżowanej transformacji

Ekonomista odniósł się na anenie Radia Maryja do decyzji RPP o podniesieniu stóp procentowych: – Nie sądzę, żeby to była spóźniona decyzja. Trzeba zwrócić uwagę, że bezpośrednią przyczyną inflacji w całej Europie jest niefortunne parcie do źle zaaranżowanej transformacji energetycznej. Błyskawicznie rosną ceny gazu i energii, a to się przekłada na ceny produktów żywnościowych. Komisja Europejska fatalnie zarządza tym procesem. Jako Polska nie jesteśmy osamotnieni. Proces wzrostu inflacji rozwija się bardzo szybko. Jeszcze 2 miesiące temu prognozy instytucji finansowych wskazywały, że inflacja miałaby się ustabilizować na poziomie 4-5 procent.

Gość "Aktualności dnia" zwrócił uwagę, że decyzja o podniesieniu stóp procentowych spowodowała ataki na NBP i Radę Polityki Pieniężnej: – Albo wynika to z niewiedzy, że ktoś próbuje opiniować i atakować, albo po prostu robi to świadomie. Fakt jest taki, że sprawa cen energii wymaga uregulowania w układzie europejskim. Wtedy pojawi się stabilizacja.

Wina UE

Ekspert przypomina, że cały czas rosną ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. – One są istotnym składnikiem w kosztach energii. Osobiście proponowałem, aby zawiesić te opłaty, bo zredukowałoby to impuls inflacyjny. Polska już odrobiła straty, jeśli chodzi o PKB w czasie pandemii. Oczywiście inflacja powoduje, że ceny rosną, ale jako Polska jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy niskie bezrobocie i duży wzrost gospodarczy – podkreśla prof. Krysiak.

Zdaniem prof. Krysiaka wzrost płac wpływa na to, że Polacy nie odczuwają tak mocno skutków inflacji. – Wzrost płac cały czas przewyższa inflację, powodując, że możemy obsługiwać kredyty. Gorzej by było, gdyby ze wzrostem inflacji rosło bezrobocie, co jest zjawiskiem niekorzystnym – oznajmił prezes Instytutu Myśli Schumana.

