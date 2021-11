Mentzen: PiS realizuje program partii Razem

JAKUB WOZINSKI: Czy jako właściciel kancelarii podatkowej jest pan zadowolony z tego, że już niedługo wprowadzone zostaną zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu?

Sławomir Mentzen o programie Polski Ład

SŁAWOMIR MENTZEN: Myślę, że ostatnie miesiące w każdej firmie doradczej zajmującej się podatkami były rekordowe pod względem przychodów. Zmiany podatkowe są oczywiście co roku, tylko że do tej pory dotyczyły poszczególnych branż lub form prowadzenia działalności gospodarczej. A teraz podatki zostaną zmienione właściwie dla wszystkich firm. Oznacza to, że praktycznie każda firma w Polsce, jeżeli nie wykona jakiegoś ruchu, nie przekształci się lub nie zmieni formy opodatkowania, zapłaci od nowego roku wyższe podatki. A zatem przedsiębiorcy zostali wręcz zmuszeni przez rząd do tego, aby skorzystać z pomocy doradców podatkowych w tym właśnie okresie.

Twierdzi pan, że na zmianach podatkowych zyskają głównie biedni, emeryci, ale też najbogatsi.

Zawsze jest tak, że ludzie zarabiający więcej i dysponujący większym majątkiem mają zupełnie inne możliwości optymalizacji podatkowej. Ktoś, kto pracuje na etacie, ma umowę o pracę i zarabia kilkanaście tysięcy złotych, ewidentnie na tych zmianach straci.